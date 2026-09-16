Karl Th. Birgisson, stjórnmálafræðingur, ritstjóri, útvarpsmaður og rithöfundur, er látinn 62 ára að aldri. Hann andaðist í nótt 16. september en Karl hafði átt við veikindi að stríða undanfarin ár.
Karl fæddist 8. október 1963, sonur hjónanna Stefaníu Magnúsdóttur húsmóður og Birgis Thorberg Björnssonar málarameistara. Hann gekk í Austurbæjarskóla og var stúdent frá Menntaskólann í Reykjavík.
Karl var einkum þekktur fyrir störf sín á fjölmiðlum, fyrst sem blaðamaður og þá ritstjóri Pressunnar. Þá var hann ritstjóri tímaritsins Mannlífs og vefritanna Eyjunnar og Herðubreiðar. Karl ritaði einnig pistla fyrir ýmsa fjölmiðla svo sem í Fréttablaðið og á Heimildina.
Þá stýrði hann um árabil hinum gríðarvinsælu útvarpsþáttum Orð skulu standa sem voru á dagskrá Rásar 1 en þar voru með honum liðstjórarnir Hlín Agnarsdóttir leikstjóri og séra Davíð Þór Jónsson. Karl útfærði þá þættina þannig að þeir voru tækir á svið með fulltingi Hilmis Snæs Guðnasonar og voru þeir meðal annars sýndir á litla sviði Borgarleikhússins.
Karl var áhugamaður um stjórnmál en hann heillaðist mjög af stjórnmálaleiðtoganum Vilmundi Gylfasyni sem ungur maður og starfaði þá fyrir Bandalag jafnaðarmanna. Hann var aðstoðarmaður Jóns Baldvins Hannibalssonar þá er hann gegndi stöðu fjármálaráðherra. Karl átti seinna eftir að starfa sem framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar, stöðu sem hann tók við sumarið 2002 og gegndi vel á þriðja ár.
Karl tók á seinni árum til við að rita bækur um þjóðfélagsmál, hann sendi frá sér ljóðabókina Blóðsól auk bókarinnar um ofurhvolpinn Kát í félagi við dóttur sína, svo fátt eitt sé nefnt.
Karl stundaði nám í stjórnmálafræði og heimspeki við DePauw-háskólann í Indíana í Bandaríkjunum og framhaldsnám við John Hopkins University í Washingon DC. Karl var lengi vel einn helsti sérfræðingur Íslands um bandaríska sögu og stjórnmál. Hann lætur eftir sig þrjú börn: Stefán Thorberg, Magneu Maríu og Steinunni Jenný og tvö barnabörn.