Tónlistarmaðurinn Macklemore tilkynnti í gær að hann ætlaði að láta allan ágóða af tónleikaferðalagi sínu með Ed Sheeran, um eina milljón dollara, renna til neyðaraðstoðar á Gasa. Hann skoraði á sama tíma á Robert Kraft, eiganda New England Patriots, sem krafðist þess að hann yrði fjarlægður af tónleikaferðalagi Sherrand, að gefa sömu upphæð til neyðaraðstoðar á Gasa og Vesturbakkanum.
Macklemore sagði á miðvikudag að hann myndi gefa alla eina milljón dala sem hann átti að fá í tekjur fyrir þátttöku sína í Loop Tour Sheerans til sex palestínskra samtaka „til að færa umræðuna aftur þangað sem hún á heima: til palestínsku þjóðarinnar“. Það samsvarar tæpum 122 milljónum íslenskra króna.
„Þetta er óréttlæti af mannavöldum og ég tel að það krefjist tafarlausra pólitískra breytinga,“ skrifaði hann á samfélagsmiðla.
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Macklemore, sem heitir réttu nafni Benjamin Haggerty, kallaði eftir „frjálsri Palestínu“ og sýndi myndir af eyðileggingunni á Gasa á tvennum tónleikum Sheerans í New Jersey fyrr í þessum mánuði. Hann var í kjölfarið tekinn af dagskrá Sheerans á mánudag, aðeins nokkrum dögum áður en tónleikaferðin átti að halda áfram í Fíladelfíu í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum, á laugardag.
Fram kemur í frétt BBC um málið að Sheeran, sem kom fram í brúðkaupi Krafts árið 2022, hafi sagt á þriðjudag að hann bæri ekki ábyrgð á því að Macklemore hefði verið fjarlægður sem upphitunaratriði í tónleikaferðinni.
Kraft staðfesti á mánudag að hann hefði tekið ákvörðun um að banna Macklemore á Gillette Stadium þar sem tónleikastaður hans myndi ekki „veita hatursorðræðu vettvang“.
Hann sakaði Macklemore um víðtæka hatursorðræðu gegn gyðingum sem Macklemore hefur þvertekið fyrir. Kraft sagði Macklemore einnig „aðeins að deila völdum upplýsingum og hundsa gjörðir Hamas“.
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Öll önnur upphitunaratriði á tónleikaferð Sheerans um Bandaríkin hafa síðan hætt þátttöku í samstöðu með Macklemore. Það eru Finneas, bróðir poppstjörnunnar Billie Eilish, írski söngvarinn og lagahöfundurinn Aaron Rowe og danska hljómsveitin Lukas Graham, auk írsku þjóðlagasveitarinnar Beoga, sem hefur komið fram með Sheeran á sviði á hverju kvöldi.
Í yfirlýsingu hafa þau lýst því yfir að brottvísun hans af tónleikaferðalaginu hafi haft „kælandi áhrif á tjáningarfrelsið“.
Í viðtali við BBC segir Kraft frá því að Sheeran hafi, eftir áskorun Macklemore, beðið hann um að leggja fram sömu upphæð og hann sjálfur, tvær milljónir dala, til neyðaraðstoðar á svæðinu.
„Fyrr í dag, áður en Macklemore skoraði á mig að leggja fram sömu upphæð og hann, hringdi Ed í mig og bað mig um að skuldbinda mig til að leggja fram tvær milljónir dala sem mótframlag við hans framlag til aðstoðar á svæðinu vegna þessarar mannúðarkrísu. Ed hyggst nú hafa samband við aðra eigendur tónleikastaða og markmið okkar er að halda áfram að vinna saman að því að byggja brýr,“ sagði Kraft í yfirlýsingu vegna málsins.
Í frétt BBC segir að hann hafi hvorki staðfest að hann ætlaði að leggja fram slíkt fjármagn né hvernig því yrði varið. Þá segir að það sé í fyrsta sinn sem kemur fram að Sheeran hafi gefið slíkt fjármagn.
Ummæli Krafts komu fram í annarri yfirlýsingu hans í þessari viku vegna deilunnar um tónleikaferð Sheerans um Bandaríkin en á mánudag hafði hann staðfest að það hefði verið hann sem krafðist þess að Macklemore yrði ekki hluti af upphitunaratriði fyrir breska Sheeran á tónleikum á Gillette Stadium, leikvanginum hans nærri Boston.