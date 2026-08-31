Sjötta plata tónlistarmannsins Bobs Dylan, Highway 61 Revisited, kom út þann 30. ágúst 1965, fyrir 61 ári og einum degi, og olli straumhvörfum í rokktónlist. Platan markaði tímamót á ferli Dylan sem færði sig með plötunni úr órafmagnaðri þjóðlagatónlist í rafmagnað rokk.
Dylan gaf út fyrstu fimm plötur sínar yfir þriggja ára tímabil frá mars 1962 til apríl 1965 og festi sig í sessi sem ein mest spennandi rödd þjóðlagatónlistar og upprennandi stjarna á heimsvísu. Á fimmtu plötu sinni, Bringing it All Back Home, prófaði Dylan sig áfram með rafmagnsgítar eftir að hafa einungis notast við órafmögnuð hljóðfæri.
Sú ákvörðun hneykslaði marga aðdáendur tónlistarmannins en hann olli enn meiri hneykslan á þjóðlagahátíðinni í Newport þann 25. júlí 1965. Þar hann hélt sína fyrstu rafmögnuðu tónleika og var talað um að Dylan væri „going electric“ eða að „verða rafmagnaður“ á bjagaðri íslensku. Þetta tímabil var tekið fyrir í ævisögulegu kvikmyndinni A Complete Unknown með Timothee Chalamet í hlutverki tónlistarmannsins.
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Það sumarið, hafði Dylan sömuleiðis verið að vinna að nýrri plötu í Studio A í New York og lauk rúmlega sex vikna upptökum á henni 4. ágúst 1965. Níu laga platan Highway 61 Revisited kom svo út 30. ágúst 1965 og varð Dylan þar með endanlega rafmagnaður.
Highway 61 Revisited átti stóran þátt í uppgangi þjóðlagarokks og sýndi upphafslagið „Like a Rolling Stone“ fram á að lengri, óhefðbundnari lög gætu ratað á vindsældarlista rétt eins og styttri popplög. Dylan aflaði sér fjölda nýrra aðdáenda samhliða því að fæla marga gamla aðdáendur frá en platan rataði þrátt fyrir það í þriðja sæti á vinsældarlista Billboard.
Platan mótaði næstu áratugi rokktónlistar, þykir meðal bestu breiðskífa sögunar og eru áhrif hennar ómæld á samtímatónlist. Lagið „Like a Rolling Stone“ hefur fest sig í sessi sem vinsælasta lag rokkarans og gjarnan ratað ofarlega á marga topplista yfir bestu lög sögunnar.
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Dylan var sjálfur meðvitaður um ágæti plötunnar og sagði þegar hún kom út: „Ég er ekki að fara að gera aðra jafngóða plötu og þessa“. Highway 61 Revisited hefur selst í milljónum eintaka síðan hún kom út og var innlimuð inn í frægðarhöll Grammy-verðlaunanna árið 2002.
Dylan, sem er orðinn 85 ára, á rúmlega sextíu ára feril að baki, hefur gefið út fjörutíu breiðskífur á ferli sínum til viðbótar við gríðarlega fjölda safnplatna og tónleikaplatna og hlaut Nóbelsverðlaun í bókmenntum árið 2016 auk fjölda annarra viðurkenninga.
Bandaríski tónlistarmaðurinn og nóbelsverðlaunahafinn Bob Dylan er skyndilega orðinn virkur á samfélagsmiðlinum X, nú þegar hann er 83 ára gamall.
Bob Dylan var ekki á staðnum til að veita verðlaununum viðtöku en í ræðu sem að sendiherra Bandaríkjanna í Svíþjóð las upp fyrir hans hönd sagðist hann yfir sig hreykinn af verðlaununum.
Bandaríska tónskáldið Bob Dylan hlýtur verðlaunin 2016.