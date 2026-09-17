Systur skapa heilsusamfélag fyrir konur á öllum æviskeiðum Thera Stúdíó 17. september 2026 09:31 Systurnar og sjúkraþjálfararnir Thelma Rut og Hera Rut hafa opnað Thera Studio, heilsusamfélag fyrir konur á öllum aldri. „Okkur langaði að skapa meira en stað þar sem konur mæta á æfingu og fara síðan beint heim,“ segja systurnar og sjúkraþjálfararnir Thelma Rut og Hera Rut. Þær hafa opnað Thera Studio í Bæjarlind í Kópavogi þar sem hreyfing, sjúkraþjálfun, fræðsla og samfélag fara saman í hlýlegu umhverfi. Systurnar eiga margt sameiginlegt. Þær eru báðar sjúkraþjálfarar, mæður og hafa mikinn áhuga á hreyfingu og heilsu kvenna. Nafnið á nýja heilsustúdíóinu varð til með því að sameina nöfn þeirra, Thelma og Hera, en það vísar jafnframt til enska orðsins therapy og bakgrunns þeirra sem sjúkraþjálfara. „Okkur langaði að skapa stað þar sem hver kona gæti fundið sína eigin leið að bættri heilsu og vellíðan. Thera Studio er þín therapia,“ segja þær. Hugmyndin hafði lengi blundað í systrunum en þeim fannst vanta stað þar sem konur gætu nálgast fjölbreytta hreyfingu, faglega heilbrigðisþjónustu og fræðslu undir sama þaki. Hugmyndin tók svo á sig skýrari mynd þegar þær voru báðar í fæðingarorlofi á sama tíma. „Hera var einnig að glíma við heilsufarsleg einkenni á þessum tíma sem kölluðu á breytingar í starfi og það varð einnig ákveðinn hvati til að stíga skrefið,“ segja þær. Fyrir konur á öllum aldri Mömmuþjálfun og meðgönguþjálfun eru stór hluti starfseminnar en þær hafa báðar sérhæft sig í þjálfun kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu. Nú þegar hafa yfir hundrað mæður skráð sig í þjálfun. Thera Studio er þó alls ekki eingöngu ætlað nýbökuðum mæðrum. „Við vildum skapa hlýlegt rými þar sem konur á öllum aldri og æviskeiðum upplifa sig öruggar, séðar og velkomnar. Stað þar sem fagmennska og persónuleg nálgun fara saman og konur geta fundið hreyfingu við sitt hæfi hvort sem þær eru að byrja aftur eftir langt hlé eða vilja fjölbreytta og krefjandi þjálfun. Thera Studio á að vera rými þar sem konur geta nært sig líkamlega, andlega og félagslega,“ segja þær. Meðal annars er hægt að velja um kraftmikla styrktar- og úthaldsþjálfun, Pilates, rólegt flæði og endurheimt. Markmiðið er að hver og ein geti fundið nálgun sem hentar hennar líkama, reynslu og markmiðum. „Þú þarft hvorki að vera komin í ákveðið form né hafa mikla reynslu af þjálfun til að byrja hjá okkur. Við leggjum áherslu á að mæta hverri konu þar sem hún er stödd.“ Reynsla systranna sem sjúkraþjálfara, meðal annars frá Reykjalundi, þar sem þær unnu með fólki sem glímir við langvinna verki, skerta færni og flókin heilsufarsleg vandamál, nýtist þeim vel. „Við höfum lært hversu mikilvægt er að horfa á einstaklinginn í heild en ekki eingöngu á ákveðinn líkamshluta eða einstök einkenni. Líkamleg heilsa, taugakerfið, svefn, streita, andleg líðan og félagslegar aðstæður geta allt haft áhrif á líðan og getu fólks til að hreyfa sig.“ Fjölbreytt þjálfun og faglegt utanumhald Í Thera Aðild geta konur valið á milli ólíkra tímategunda á borð við Power, Hot Strength og Hot Sculpt. Power sameinar styrk og úthald, Hot Strength leggur áherslu á styrk, kjarna og líkamsstjórn og Hot Sculpt blandar saman léttri mótstöðu, markvissum endurtekningum og innblæstri frá Barre. Einnig er boðið upp á lokuð námskeið í Mat Pilates og Somatic Yoga. Þar fylgist sami hópurinn að út tímabilið og þátttakendur fá aukið utanumhald og markvissa uppbyggingu. Öllum áskrifendum stendur jafnframt til boða að mæta í Slow & Flow á fimmtudagskvöldum. Þar er lögð áhersla á mjúkt flæði, hreyfanleika, endurheimt og slökun. Æfingarnar eru skalanlegar og lögð er áhersla á styrk, líkamsvitund og góða hreyfistjórn. Hluti tímanna fer fram í infrarauðum hita, sem mörgum finnst hjálpa við stirðleika og verki, en einnig eru tímar án hita. „Lokuðu námskeiðin geta hentað sérstaklega vel konum sem eru að stíga sín fyrstu skref, hafa ekki hreyft sig lengi eða vilja rólegri og stigvaxandi nálgun. Thera Aðild hentar aftur á móti þeim sem vilja meiri fjölbreytni og sveigjanleika. Markmiðið er að konur upplifi öryggi í þjálfuninni, geti unnið á sínum forsendum, byggt smám saman upp styrk og aukið traust á eigin líkama. Ekki síst viljum við að þær hafi gaman af hreyfingunni,“ segja þær. Umhverfið hluti af upplifuninni Mikill metnaður var lagður í húsnæðið í Bæjarlind til að skapa fallegt og hlýlegt umhverfi. Rýmið var meðal annars hannað með þarfir mæðra og barna í huga svo auðvelt væri að mæta með barn, næra það og rækta félagsleg tengsl. „Umhverfið er mikilvægur hluti af upplifuninni. Við vildum skapa stað þar sem konur finna fyrir öryggi, geta slakað á og tekið sér tíma fyrir sig.“ Þær segja heilbrigði og þarfir kvenna breytast mikið í gegnum lífið. Meðganga, fæðing, grindarbotn, tíðahringur, breytingaskeið og beinheilsa séu allt málefni sem geti haft mikil áhrif á líðan og getu kvenna til að hreyfa sig. Þekkingin er til staðar en konur vita oft ekki hvert þær eiga að leita eða hvaða þjónusta hentar þeim. Draumurinn okkar er að færa faglega þekkingu nær konum og skapa vettvang þar sem þær geta öðlast betri skilning á eigin líkama og heilsu.“ Systurnar settu jafnframt á laggirnar Orlofskort Thera Studio sem veitir konum í mömmu-/meðgönguþjálfun fríðindi hjá fjölbreyttum samstarfsaðilum. „Við vitum að fæðingarorlofi fylgir oft talsverð tekjuskerðing og viljum styðja eins vel og við getum við mæðurnar okkar á þessu mikilvæga tímabili.“Þær fóru meira að segja til Hollands til að skoða sérstakan meðgöngubekk sem síðan var sérsniðinn að þjónustu Thera Studio. Bekkurinn gerir barnshafandi konum kleift að liggja þægilega á maganum í sjúkraþjálfun og er, að þeirra vitneskju, sá fyrsti sinnar tegundar hér á landi. Meira en staður til að æfa Samfélagið er ein af grunnstoðum Thera Studio. Systurnar vilja að konur geti myndað tengsl, deilt reynslu og stutt hver aðra. „Það getur skipt sköpum, einkum í fæðingarorlofi, sem er dýrmætt en jafnframt krefjandi tímabil. Samfélagið nær þó lengra en til mömmuþjálfunarinnar. Við viljum að allar konur sem koma til okkar upplifi að þær tilheyri og hlakki til að mæta, hvort sem það er á æfingu, fræðslu, viðburð eða í sjúkraþjálfun.“ Fram undan eru fleiri fyrirlestrar, námskeið og viðburðir þar sem fagfólk miðlar þekkingu um fjölbreytt málefni tengd heilsu kvenna. Þjónustan verður áfram þróuð í samráði við konurnar sem sækja staðinn. „Framtíðarsýn okkar er að Thera Studio verði leiðandi heilsusamfélag fyrir konur þar sem hreyfing, fræðsla, fagleg þjónusta og samfélag tengjast saman. Von okkar er að Thera Studio hjálpi konum að öðlast meiri þekkingu á eigin líkama, byggja upp styrk og færni og finna stuðning til að hlúa að heilsunni alla ævi.“Skráning í Thera Aðild er alltaf opin og hægt er að velja um að æfa tvisvar í viku eða vera með ótakmarkaða aðild. Þær sem vilja kynnast starfseminni geta keypt vikupassa á kynningarverði og prófað alla tíma sem tilheyra Thera Aðild. Nánari upplýsingar má finna á therastudio.is og á Instagram, @therastudio.is. Heilsa Mest lesið Ef þú ert í þessum hópi ættir þú ekki að taka lýsi Lífið Karl Th. 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