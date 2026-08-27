Tónlistarkonan Azealia Banks, sem er þekktust fyrir smellinn „212“ og að sitja ekki á umdeildum skoðunum sínum, heldur tónleika í Austurbæjarbíói fimmtudaginn 3. desember næstkomandi.
Azealia Banks skaust upp á stjörnuhimininn árið 2011 með smellinum „212“ og síðan plötunni Broke with Expensive Taste árið 2014.
Banks hefur ekki verið sérlega virk í tónlistarútgáfu síðustu ár en hins vegar reglulega valdið fjaðarafoki á samfélagsmiðlum vegna fordómafullra yfirlýsinga sinna um trans fólk og samkynhneigða og sleggjudóma ýmissa. Fyrr á þessu ári gaf Banks svo út aðra plötu sína, Zenzealia, og fylgir henni eftir með stóru tónleikaferðalagi.
Banks er þekkt fyrir kröftuga sviðskomu, beinskeyttan stíl og einstaka blöndu af hipphoppi og raftónlist sem hefur skilað henni dyggum aðdáendahópi. Tónleikagestir mega eiga von á ógleymanlegri kvöldstund þar sem hún mun flytja alla sína helstu smelli ásamt nýrra efni.
Forsala á tónleikana hefst á hádegi miðvikudaginn 2. september og hægt að skrá sig á póstlista hér. Almenn sala hefst á hádegi fimmtudaginn 3. september á stubb.is. Tuttugu ára aldurstakmark er á tónleikana.