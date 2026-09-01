Miley losar sig við eftirnafnið Magnús Jochum Pálsson skrifar 1. september 2026 11:52 Miley Cyrus virðist búin að losa sig við eftirnafnið og gengur undir listamannsnafninu Miley. Poppstjarnan Miley Cyrus stendur á tímamótum fyrir útgáfu tíundu plötu sinnar. Hún virðist hafa ákveðið að losa sig við eftirnafn sitt og ætlar greinilega einungis að nota listamannsnafnið Miley héðan af. Nafnabreytinguna má sjá á bæði Instagram-síðu tónlistarkonunnar og á vefsíðu hennar. Notendanafn hennar á Instagram er núna einfaldlega @miley í stað @mileycyrus meðan vefsíðan hennar er komin með slóðina mileyofficial.com þegar hún var áður mileycyrus.com. Söngkonan birti einnig tvær nýjar myndir af sér með rauðum bakgrunni á Instagram og við aðra þeirra skrifaði hún einfaldlega „MILEY.“. Miðað við útfærsluna og umstangið virðist hún vera að gefa nýrri útgáfu undir fótinn. Hún hefur áður sagt að hún sé að vinna að sinni tíundu plötu sem verði tileinkuð ástarlögum. Destiny Hope í Miley Ray Cyrus í Miley Nafnabreytingin er forvitnileg fyrir þær sakir að hún er þar markvisst að fjarlægjast eftirnafnið Cyrus sem hún fær auðvitað frá föður sínum, kántrístjörnunni Billy Ray Cyrus, en þau hafa átt stormasamt samband í gegnum tíðina. Þetta er þó ekki fyrsta nafnabreyting söngkonunnar, hún var skírð Destiny Hope Cyrus en breytti nafni sínu formlega í Miley Ray Cyrus árið 2008. Nafnið Miley er dregið af viðurnefninu Smiley sem foreldrar hennar gáfu henni í æsku og styttu síðar í Miley. Níunda plata Mileyar, Something Beautiful, kom út í maí á síðasta ári auk smáskífanna „End of the World“, „Easy Lover“ og „Secrets“ sem voru á henni. Fyrr á þessu ári gaf hún svo út lagið „Younger You“ sem hluta af tuttugu ára afmælisþætti Hönnuh Montana. Nafnabreytingin kemur jafnframt á erfiðum tíma í lífi söngkonunnar því guðmóðir hennar, Dolly Parton, lést 25. ágúst síðastliðinn, 80 ára að aldri, og var borin til grafar þremur dögum síðar í lítilli athöfn. Parton var náin vinkona föður Mileyar og var þess vegna valin sem guðmóðir hennar og áttu þær gott samband gegnum árin. View this post on Instagram A post shared by MILEY (@miley) Miley heiðraði Parton á samfélagsmiðlum sínum, sagði ólýsanlegt að missa „Dolly frænku“ og bætti við að þeirra helgustu augnablik yrðu áfram prívat. „Það sem ég veit er að Dolly myndi vilja að ég myndi finna fyrir því, skrifa lag um það, og halda síðan áfram með lífið og vera sterk. Ég er með engil mér við hlið og hef alltaf gert. Eitt af okkar síðustu samtölum var um tónlist og umbreytingar,“ sagði Miley í Instagram-færslu. Tónlist Bandaríkin Mannanöfn Mest lesið „Ef ég hefði ekki farið upp á heilsugæslu þá hefði ég ekki fengið heilablóðfall“ Lífið Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar Lífið Candace Owens hitti fjandmann Blake Lively í Keflavík Lífið Hvað veistu um... fugla? Lífið Skipstjóri selur heilsárshús á 190 milljónir Lífið Miley losar sig við eftirnafnið Tónlist Glee-stjarna fagnaði 40 árum á Íslandi Lífið Skvísur og gæjar í útgáfuhófi Tatjönu Tónlist Hvers vegna teljum við alla vera að dæma okkur (þegar enginn er að fylgjast með)? Áskorun Menningarmýs máluðu bæinn rauðan Lífið Fleiri fréttir Miley losar sig við eftirnafnið Skvísur og gæjar í útgáfuhófi Tatjönu Highway 61 Revisited fagnar 61 árs afmæli Azealia Banks heldur tónleika í Austurbæjarbíói Sísí Ey snýr aftur eftir tíu ára fjarveru Myndaveisla: Leynigestir og innlifun á stórafmælistónleikunum Lag sem enginn söng á toppnum í Ástralíu Versace-ást Villa Vill kveikjan að lagi og skúlptúr Fór á fimm tónleika Ariönu Grande á viku Dimma búin að fylla í skarð Stebba Jak Gestafjöldi fjórfaldaðist á Kveldúlfi Kanye treður upp í Rússlandi Hip-hop sveitin Tha Alkaholiks í Iðnó í október Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Styrkir Minningarsjóð Bryndísar Klöru á Menningarnótt og skorar á aðra Elti draumana til London og tók sjálfa sig í sátt Moroccanoil slítur samstarfi við Eurovision Hátíðin Kveldúlfur í annað sinn um helgina Heiður að endurvekja falda perlu Palla Eurovision haldið í Burgas í Búlgaríu Suki dásamar Laufeyju Konan sem malaði Stebba og Eyfa á leið til landsins Veðurvélin á leið á Hellissand fyrir almyrkvahátíð „Þetta er ólýsanleg tilfinning“ Dó ekki ráðalaus þegar filippseyska löggan mætti IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Sjá meira