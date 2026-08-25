Fjörutíu ára afmælistónleikar Bylgjunnar voru haldnir í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Stórstjörnur líkt og Friðrik Dór, Birgitta Haukdal og Stebbi Hilmars voru meðal þeirra sem stiga á svið en stemningin var gríðarleg þrátt fyrir rigningu og rok.
Útvarpsstöðin Bylgjan fór fyrst í loftið 28. ágúst 1986 og voru tónleikarnir í ár því sannkallaðir stórafmælistónleikar þar sem fjörutíu ár voru liðin frá þeim fyrstu. Í tilefni var engu til sparað og meðal þeirra sem fram komu voru Stefán Hilmarsson, Birgitta Haukdal, Kristmundur Axel, Erna Hrönn Ólafsdóttir, Bandmenn, Friðrik Dór, Á móti sól og svo lokuðu strákarnir í FM95BLÖ kvöldinu.
Vísir var að sjálfsögðu með ljósmyndara á svæðinu en hér fyrir neðan má skruna í gegnum nokkrar af þeim mörg hundruð myndum sem teknar voru á meðan tónleikunum stóð.
Fjörutíu ára afmælistónleikar Bylgjunnar verða haldnir í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Stórstjörnur líkt og Friðrik Dór, Birgitta Haukdal og Stebbi Hilmars munu stíga á svið.