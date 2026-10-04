Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir var hetja Breiðabliks þegar liðið vann ótrúlegan 5-4 sigur á Þrótti í Kópavogi. Hrafnhildur skoraði þrennu og sigurmarkið á 90. mínútu eftir að Blikar höfðu lent 4-1 undir.
„Bara þvílíkur léttir. Þetta var ótrúlegt,“ sagði Hrafnhildur eftir leik. Sigurinn heldur Breiðabliki þremur stigum fyrir ofan FH á toppi Bestu deildarinnar.
Breiðablik var þremur mörkum undir en tókst að snúa leiknum algjörlega sér í hag. Hrafnhildur segir trúna aldrei hafa horfið úr liðinu.
„Já, klárlega. Við þurfum að gera það ef við ætlum að verða Íslandsmeistarar, þannig að það var bara eins gott.“
Sigurmarkið kom á 90. mínútu þegar Líf Joostdóttir van Bemmel komst fram hægri kantinn og sendi boltann fyrir markið. Hrafnhildur var mætt á fjærstöngina og tryggði Blikum öll þrjú stigin.
„Sjitt, ég sé hana vera komna þarna í einhverja einn á einn stöðu á kantinum og hún er alltaf að fara að taka hana, þannig að ég var bara að skila mér inn í teiginn og vona það besta. Svo kemur fyrirgjöfin.“
„Aðspurð hversu mikið sigurinn gæfi liðinu fyrir lokasprettinn var Hrafnhildur ekki í vafa.“
„Bara ekkert eðlilega mikið. Við erum alltaf að fara að taka þetta.“