Markvörður Eista meiddur Valur Páll Eiríksson skrifar 5. október 2026 10:32 Hein er markvörður Werder Bremen í þýsku úrvalsdeildinni. Hann er haldinn til Þýskalands vegna meiðsla. Getty Karl Hein, markvörður eistneska landsliðsins og Werder Bremen í Þýskalandi, mun ekki spila leik liðsins við Ísland í Tallinn í Þjóðadeildinni annað kvöld. Hein var í marki eistneska liðsins í 1-1 jafntefli á Laugardalsvelli á laugardag fyrir rúmri viku. Hann meiddist hins vegar í vikunni og var ekki með eistneska liðinu í 1-0 sigri liðsins á Lúxemborg um helgina. Matvei Igonen, markvörður Degerfors í Svíþjóð, stóð þar milli stanganna og hélt hreinu. Fastlega er búist við því að hann verji áfram mark Eista gegn Íslandi annað kvöld. Varnarmaðurinn Karol Mets missir einnig af leik morgundagsins en hann tekur út leikbann, rétt eins og Mikael Egill Ellertsson í íslenska liðinu. Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson mun sitja fyrir svörum á blaðamannafundi í Tallinn klukkan 14:15 í dag og fundurinn verður sýndur beint á Vísi. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Íslenski boltinn Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Fótbolti „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Fótbolti Meiddist í Portúgal Enski boltinn Gylfi með til Eistlands Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Hroturnar heyrðust í beinni útsendingu Sport Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Fótbolti Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Fótbolti Ökuþórar hrista hausinn: „Eins og Lego kappakstur“ Formúla 1 Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd Fótbolti Fleiri fréttir Gylfi með til Eistlands Fljúga til Færeyja í hádeginu Meiddist í Portúgal „Skilgreinandi augnablik“ „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Karólína skoraði og Cecilía hélt hreinu í síðasta leik fyrir HM-umspilið Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ „Þetta er bara víti og rautt spjald“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Sjáðu mörkin úr slátrun Englands FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Modric skammast sín Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Strákarnir sitja fastir Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Myndaveisla: Flottur sigur Íslands og fötum fækkað í stúkunni Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Sjá meira