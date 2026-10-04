Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sindri Sverrisson skrifar 4. október 2026 22:31 Vonbrigðin leyndu sér ekki hjá Valskonum eftir að fall þeirra varð staðreynd á föstudagskvöld. vísir/Anton Sérfræðingarnir í Bestu mörkunum fóru vandlega yfir hið svakalega fall Vals í þætti dagsins, nú þegar ljóst er að liðið spilar í næstefstu deild næsta sumar í fyrsta sinn í sögunni. Þessa stöðu segja þeir mega rekja til „galinna“ ákvarðana ráðamanna félagsins. Í Bestu mörkunum á Sýn Sport Ísland í dag sýndu Jóhann Fjalar Skaptason og sérfræðingar hans þann ótrúlega mun sem orðið hefur á Val á aðeins tveimur árum. Liðið sem tapaði úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn gegn Breiðabliki 2024, eftir að hafa unnið titilinn 2023, 2022, 2021 og 2019, gjörbreyttist með nýrri stefnu um að fá unga leikmenn á Hlíðarenda og horfa á eftir bestu leikmönnum liðsins. Klippa: Ótrúlegt fall Vals á tveimur árum „Þetta er svakaleg breyting. En þær eru að falla með 24 stig og árið 2024 endaði FH í 6. sæti með 25 stig. Þetta er að vissu leyti Íslandsmet í að falla með háan stigafjölda,“ benti Katrín Ásbjörnsdóttir á. Örfáir leikmenn standa eftir úr leikmannahópnum sem lék um titilinn 2024 og Mist Rúnarsdóttir segir flesta hafa getað séð að það stefndi í óefni á Hlíðarenda: „Það er bara ákvörðun félagsins að láta margar hverjar af þessum kempum fara. Katie Cousins er að „bossa“ deildina með Þrótti, Natasha er búin að vera frábær fyrir Grindavík/Njarðvík, Jasmín Erla vissulega fellur með Víkingum en hefur átt gott mót, Elísa Viðarsdóttir frábær í Blikaliðinu og við getum haldið áfram. Þetta er ákvörðun sem er tekin, mér fannst hún galin þá og okkur flestum, og hún súmmerast vel upp núna. Þetta var allt of bratt,“ sagði Mist. En hvað tekur við hjá Valsliðinu í Lengjudeildinni næsta sumar? „Það er stóra spurningin. Vissulega eru öðruvísi aðstæður hjá liðunum sem féllu í fyrra, lið utan af landi úr allt öðruvísi umhverfi. Tindastóll skítfellur úr Lengjudeildinni í sumar og FHL endar í 6. sæti. Lið eins og Selfoss og Keflavík hafa verið í bullandi brasi eftir að hafa verið nokkuð traust lið í efstu deild. Þau eru ekkert að banka á dyrnar, það eru bara önnur lið í því. Það verður ekki auðvelt fyrir Val, né Víkinga, að fara þarna niður,“ sagði Mist. „KR og Grótta eru að koma upp og reyna mögulega að krækja í leikmenn sem vilja kannski fara frá Val,“ benti Katrín á en fagnaði því fyrir hönd Vals að Matthías Guðmundsson þjálfari virtist vilja halda áfram. „Matti segist tilbúinn að fara með liðinu niður og vinna í að koma því aftur upp og það er sterkt og jákvætt fyrir liðið eftir svona fall. Hann er bara í þessu með stelpunum. Það hefur kannski vantað aðeins þetta því það er eins og leikmennirnir, þjálfarinn og stjórnin séu öll á mismunandi brautum. Hann allavega stendur með þeim og það er jákvætt en svo er spurning hvað stelpurnar vilja gera. Þetta eru ungar og efnilegar stelpur, margar með yngri landsleiki á bakinu. Þetta verður erfitt,“ sagði Katrín. 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