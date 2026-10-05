Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“

Vísir heilsar frá Tallinn í dag þar sem fram undan er leikur Íslands gegn heimamönnum í landsliði Eistlands í Þjóðadeildinni í fótbolta á morgun. Íslenska landsliðið er á góðu skriði og spenna að byggjast upp. Staðan á Gylfa Þór Sigurðssyni og staða Arnars Gunnlaugssonar var til umræðu í þætti dagsins.
Aron Guðmundsson, íþróttafréttamaður Sýnar, ræddi við sérfræðingana Guðmund Benediktsson og Kjartan Henry Finnbogason um komandi leik, stöðuna á landsliðinu sem hefur tengt saman sigra í keppnisleikjum í fyrsta sinn frá 2019 og ótrúlegan vilja sem laskaður Gylfi Þór Sigurðsson hefur sýnt í aðdraganda leiksins.
„Gylfi hefur sýnt það og sannað í þessum glugga að hann hefur enn ýmislegt fram að færa í íslenska landsliðinu,“ sagði Guðmundur Benediktsson í þætti dagsins. „Hann er búinn að vera meiddur. Ég held hann hafi rifbeinsbrotnað gegn KR í fyrri leik Víkinga gegn KR fyrir ekki svo löngu síðan. Hann hefur verið að spila með brynju. Brynja, ég elska þig.“
Eistar hafa komið nokkuð á óvart í riðli Íslands til þessa og ljóst er að sigurliðið á morgun mun verma toppsæti riðilsins fram að næsta landsliðsverkefni. Sigur Íslands færi langt með að tryggja strákunum okkar efsta sætið og farmiða í B-deildina.
Þátt dagsins má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni. Vísir færir ykkur öll helstu tíðindi af íslenska landsliðinu í Eistlandi. Við verðum með beina útsendingu frá blaðamannafundi liðsins klukkan korter yfir tvö seinna í dag.
Landsleikur Eistlands og Íslands í Þjóðadeild UEFA hefst klukkan korter í sjö annað kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport.