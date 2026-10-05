Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Andri Broddason skrifar 5. október 2026 23:30 Jordan Pickford játaði sig sekan en vill fá að færa rök fyrir vægum dómi. Richard Martin-Roberts/Getty Images Jordan Pickford, markmaður Everton og enska landsliðsins í fótbolta, var nálægt því að klessa á tvo aðra bíla þegar hann keyrði glannalega á sportbílnum sínum. Hann mun standa fyrir dómi og útskýra sína hlið málsins. Atvikið gerðist í apríl á þessu ári þar sem Pickford var stöðvaður af lögreglunni eftir að hafa ekið óvarlega og verið nálægt því að klessa á tvo aðra bíla. Lögreglumaður varð vitni að atvikinu og ætlaði að stöðva bifreiðina, sem var af gerðinni Lamborghini. Þá brunaði Pickford í burtu á bílnum og þurfti lögreglumaðurinn að elta hann. Þegar Pickford var ljóst að lögreglan væri á eftir honum stoppaði hann bifreiðina og viðurkenndi sök sína. Samkvæmt vitnisburði lögreglunnar keyrði Pickford mjög hratt eftir að aðrir bílar höfðu þurft að nauðhemla til að koma í veg fyrir árekstur. „Ég kveikti á ljósum og sírenum og tók eftir því að ég var að keyra á 80 kílómetra hraða en bíllinn sem ég var að elta var að stinga mig af. Á veginum sem við vorum að keyra var aðeins 50 kílómetra hámarkshraði,“ er haft eftir lögreglumanninum í dómskjölum. Pickford játaði sig strax sekan en mun mæta fyrir dóm til þess að færa rök fyrir vægari refsingu. Fótbolti Enski boltinn Everton FC Mest lesið Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Íslenski boltinn Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Fótbolti Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd Fótbolti Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Fótbolti Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Fótbolti Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Fótbolti Allt í rugli í Formúlunni: „Hvaða þvæla er í gangi?“ Formúla 1 Sjáðu ruglið í Formúlunni í morgun Formúla 1 Fleiri fréttir Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Dregur sig úr landsliðshópnum Meiddist í Portúgal Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ City-menn búnir að áfrýja Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Sjá meira