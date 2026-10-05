Enski boltinn

Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur

Andri Broddason skrifar
Jordan Pickford játaði sig sekan en vill fá að færa rök fyrir vægum dómi.
Jordan Pickford játaði sig sekan en vill fá að færa rök fyrir vægum dómi. Richard Martin-Roberts/Getty Images

Jordan Pickford, markmaður Everton og enska landsliðsins í fótbolta, var nálægt því að klessa á tvo aðra bíla þegar hann keyrði glannalega á sportbílnum sínum. Hann mun standa fyrir dómi og útskýra sína hlið málsins.

Atvikið gerðist í apríl á þessu ári þar sem Pickford var stöðvaður af lögreglunni eftir að hafa ekið óvarlega og verið nálægt því að klessa á tvo aðra bíla. Lögreglumaður varð vitni að atvikinu og ætlaði að stöðva bifreiðina, sem var af gerðinni Lamborghini. Þá brunaði Pickford í burtu á bílnum og þurfti lögreglumaðurinn að elta hann.

Þegar Pickford var ljóst að lögreglan væri á eftir honum stoppaði hann bifreiðina og viðurkenndi sök sína. Samkvæmt vitnisburði lögreglunnar keyrði Pickford mjög hratt eftir að aðrir bílar höfðu þurft að nauðhemla til að koma í veg fyrir árekstur.

„Ég kveikti á ljósum og sírenum og tók eftir því að ég var að keyra á 80 kílómetra hraða en bíllinn sem ég var að elta var að stinga mig af. Á veginum sem við vorum að keyra var aðeins 50 kílómetra hámarkshraði,“ er haft eftir lögreglumanninum í dómskjölum.

Pickford játaði sig strax sekan en mun mæta fyrir dóm til þess að færa rök fyrir vægari refsingu.

Fótbolti Enski boltinn Everton FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið