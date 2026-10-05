Selfoss missir mikið efni Andri Broddason skrifar 5. október 2026 18:02 Alexander Breki Brynjarsson/Selfoss Fótbolti Guðmundur Stefánsson hefur skrifað undir samning við Fram og mun spila í Bestu deildinni á næsta tímabili. Hann er uppalinn hjá Selfossi og er sárt fyrir félagið að missa ungan og efnilegan leikmann. Guðmundur er aðeins 20 ára gamall og var að klára sitt þriðja tímabil í meistaraflokki. Hann byrjaði tímabilið í fyrra með Selfossi en var lánaður til Ægis þar sem hann kláraði tímabilið. Í ár stækkaði hlutverk hans og varð hann mikilvægur leikmaður Selfoss í 2. deildinni. Hann spilaði 34 leiki fyrir Selfoss í sumar og skoraði í þeim sex mörk og virðist vera mikils metinn meðal Selfyssinga. Hann var valinn besti miðjumaðurinn á lokahófi félagsins ásamt því að fá viðurkenningu fyrir að hafa náð mestu framförum innan liðsins. Guðmundur heldur nú í eitt af stærstu liðum landsins, Fram ,en hann gleymir ekki félaginu sem ól hann upp. „Ég er þakklátur fyrir tímann á Selfossi og allt fólkið sem ég hef kynnst á leiðinni. Liðsfélagar, þjálfarar, fólkið í kringum félagið og allir sem hafa mætt á völlinn og stutt okkur – takk fyrir allt,“ er haft eftir Guðmundi í tilkynningu frá Selfossi. Fótbolti Íslenski boltinn Fram Besta deild karla UMF Selfoss Mest lesið Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Íslenski boltinn Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Hroturnar heyrðust í beinni útsendingu Sport „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Fótbolti Ökuþórar hrista hausinn: „Eins og Lego kappakstur“ Formúla 1 Ráða nýjan yfirþjálfara eftir líkamsárás forverans Sport Gylfi með til Eistlands Fótbolti Meiddist í Portúgal Enski boltinn Fleiri fréttir Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Enn er penninn á lofti í Laugardal Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sjá meira