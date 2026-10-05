Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Valur Páll Eiríksson skrifar 5. október 2026 14:30 Arnar Gunnlaugsson vonar að Aron Einar sé ósáttur við að hafa farið af velli. Getty/Alex Nicodim „Ég ætla rétt að vona það,“ segir Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, aðspurður á blaðamannafundi í dag hvort Aron Einar Gunnarsson hafi verið ósáttur að vera tekinn af velli í hálfleik í 3-0 sigri á Búlgaríu um helgina. Aron Einar byrjaði í miðri vörn Íslands í 3-0 sigri laugardagsins en spilaði þó aðeins 45 mínútur og kippt af velli í leikhléi. Landsliðsþjálfarinn var spurður á blaðamannafundi í Tallinn í dag hvort fyrrverandi landsliðsfyrirliðinn hafi verið ósáttur við að fara af velli. Klippa: Blaðamannafundur Íslands í Tallin „Það er enginn leikmaður ánægður með það og Arnór (Sigurðsson, sem einnig fór af velli í hálfleik) ekki heldur. Hvort sem þeir hafi beðið um skýringar eða ekki á því skiptir engu máli. Ég tek þessar ákvarðanir með hag liðsins í huga og að reyna að vinna leiki,“ „Ég taldi þetta það besta í stöðunni í hálfleik og svo getur eitthvað annað komið upp í hálfleik á morgun. Þetta er ekkert persónulegt gagnvart þessum strákum. Við erum að reyna að vinna leiki hérna,“ segir Arnar. Ísland mætir Eistlandi ytra annað kvöld klukkan 18:45. Leikurinn verður sýndur beint og í opinni dagskrá á Sýn Sport. Sjá má blaðamannafund dagsins þar sem Arnar sat fyrir svörum ásamt Guðlaugi Victori Pálssyni, í spilaranum að ofan. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Íslenski boltinn Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Hroturnar heyrðust í beinni útsendingu Sport „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Fótbolti Ökuþórar hrista hausinn: „Eins og Lego kappakstur“ Formúla 1 Ráða nýjan yfirþjálfara eftir líkamsárás forverans Sport Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti Meiddist í Portúgal Enski boltinn Gylfi með til Eistlands Fótbolti Fleiri fréttir Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Arnar sat fyrir svörum í Tallinn Dregur sig úr landsliðshópnum Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Markvörður Eista meiddur Gylfi með til Eistlands Fljúga til Færeyja í hádeginu Meiddist í Portúgal „Skilgreinandi augnablik“ „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Karólína skoraði og Cecilía hélt hreinu í síðasta leik fyrir HM-umspilið Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ „Þetta er bara víti og rautt spjald“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Sjáðu mörkin úr slátrun Englands FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Modric skammast sín Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Strákarnir sitja fastir Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Sjá meira