Íslenski boltinn

Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ó­trú­legum leik

Sindri Sverrisson skrifar
Blikar fögnuðu ákaft eftir ótrúlegan sigur sinn í dag.
Blikar fögnuðu ákaft eftir ótrúlegan sigur sinn í dag. Sýn Sport

Mörkin úr ótrúlegri endurkomu Breiðabliks gegn Þrótti og úr 5-0 stórsigri FH gegn ÍBV má nú sjá á Vísi.

Titilbaráttan í Bestu deild kvenna í fótbolta hélt áfram í dag og um tíma leit allt út fyrir að FH væri á leið í toppsætið.

Breiðablik náði hins vegar að vinna Þrótt 5-4, eftir að hafa lent 4-1 undir, og skoraði Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir þrennu, þar á meðal sigurmarkið í lokin.

Í Kaplakrika skoraði Nia Christopher enn fleiri mörk eða fernu, í 5-0 sigri gegn ÍBV. Þar með er FH enn þremur stigum á eftir Breiðabliki nú þegar landsleikjahlé tekur við en eftir það eru aðeins tvær umferðir eftir af deildinni. Breiðablik tekur á móti FH í lokaumferðinni.

Besta deild kvenna Breiðablik FH Þróttur Reykjavík ÍBV

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