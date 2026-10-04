Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sindri Sverrisson skrifar 4. október 2026 20:16 Blikar fögnuðu ákaft eftir ótrúlegan sigur sinn í dag. Sýn Sport Mörkin úr ótrúlegri endurkomu Breiðabliks gegn Þrótti og úr 5-0 stórsigri FH gegn ÍBV má nú sjá á Vísi. Titilbaráttan í Bestu deild kvenna í fótbolta hélt áfram í dag og um tíma leit allt út fyrir að FH væri á leið í toppsætið. Breiðablik náði hins vegar að vinna Þrótt 5-4, eftir að hafa lent 4-1 undir, og skoraði Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir þrennu, þar á meðal sigurmarkið í lokin. Í Kaplakrika skoraði Nia Christopher enn fleiri mörk eða fernu, í 5-0 sigri gegn ÍBV. Þar með er FH enn þremur stigum á eftir Breiðabliki nú þegar landsleikjahlé tekur við en eftir það eru aðeins tvær umferðir eftir af deildinni. Breiðablik tekur á móti FH í lokaumferðinni. Besta deild kvenna Breiðablik FH Þróttur Reykjavík ÍBV Tengdar fréttir Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Breiðablik var 4-1 undir í hálfleik gegn Þrótti og hafði misst FH upp fyrir sig í toppsæti Bestu deildar kvenna í dag. Liðið sneri taflinu við og fann ótrúlegan 5-4 sigur. 4. október 2026 15:50 FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna FH vann öruggan 5-0 sigur á ÍBV þegar liðin mættust í Kaplakrika í Bestu deild kvenna í dag. FH er þó áfram þremur stigum á eftir Breiðabliki í toppbaráttunni en tókst að laga markatölu sína með sigrinum stóra í dag. 4. október 2026 13:16 „Þetta er bara víti og rautt spjald“ Jón Ólafur Daníelsson þjálfari ÍBV í Bestu deild kvenna var afar ósáttur með að hans lið hafi ekki fengið vítaspyrnu í tapi gegn FH í Kaplakrika í dag. Sagði hann dómarana hafa tekið margar hörmulegar ákvarðanir en hann fékk að lokum rautt spjald vegna mótmæla í 5-0 tapi Eyjakvenna. 4. október 2026 16:47 „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir var hetja Breiðabliks þegar liðið vann ótrúlegan 5-4 sigur á Þrótti í Kópavogi. Hrafnhildur skoraði þrennu og sigurmarkið á 90. mínútu eftir að Blikar höfðu lent 4-1 undir. 4. október 2026 17:10 Mest lesið Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd Fótbolti Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Fótbolti Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Fótbolti Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Fótbolti Allt í rugli í Formúlunni: „Hvaða þvæla er í gangi?“ Formúla 1 Sjáðu ruglið í Formúlunni í morgun Formúla 1 Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Fótbolti Strákarnir sitja fastir Fótbolti Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Íslenski boltinn Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Enn er penninn á lofti í Laugardal Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Sjá meira