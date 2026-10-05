Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Andri Broddason skrifar 5. október 2026 21:32 JJ Gabriel er staddur á liðsmynd Manchester United en hann er staddur í miðju röðinni númer átta frá vinstri. Ash Donelon/Getty Images Á samfélagsmiðlum Manchester United var deilt mynd hópmynd af liðinu ásamt þjálfara liðsins, Michael Carrick. Ungstirnið JJ Gabriel er staddur á myndinni þrátt fyrir að hann sé í miklum deilum við félagið. Þrátt fyrir að JJ Gabriel sé á mynd Manchester United virðist leikmaðurinn ekki vera að ná sáttum við félagið eftir að hann tilkynnti að hann vildi fara frá félaginu snemma á tímabilinu. Samkvæmt heimildum BBC Sport var myndin tekin 8. september sem var tveimur dögum áður en JJ Gabriel spilaði sinn síðasta leik fyrir félagið. Enska félagið hefur haft samband við Gabriel og aðstandendur hans til þess að reyna að ná sáttum en án árangurs. Gabriel hefur heimsótt önnur stórlið í Evrópu en hefur ekki enn náð samkomulagi við annað félag. Michael Carrick's Manchester United 📸🇾🇪 https://t.co/mXfRnzg5eW— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2026 Ástæðan fyrir því að Gabriel bað um að fara var vegna þess að hann fékk ekki að spila þegar Manchester United mætti Sabah FK í Meistaradeild Evrópu karla. Stjórnendur Manchester United hafa þó sagt að líklega hafi hann fengið tækifæri í Carabao-bikarnum þar sem liðið mætti Brighton í vikunni á eftir. JJ Gabriel verður 16 ára á morgun og hefði hann fengið að spila í öðru hvorum leiknum þá hefði hann orðið yngsti leikmaður í sögu félagsins til þess að spila. Hann fékk þó að æfa með aðalliði félagsins og var hann hluti af liðinu ef marka má liðsmynd félagsins. Leikmaðurinn ungi hefur þó haft takmarkaða þolinmæði og virðist ekki lengur vera hluti af framtíð félagsins. Einnig á myndinni sést í Manuel Ugarte sem hefur verið frá vegna meiðsla. Hann virðist þó ekki hafa verið viðstaddur myndatökuna og hefur verið settur inn á myndina eftir á. Fótbolti Enski boltinn Manchester United Mest lesið Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Íslenski boltinn Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Fótbolti „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Hroturnar heyrðust í beinni útsendingu Sport Ökuþórar hrista hausinn: „Eins og Lego kappakstur“ Formúla 1 Ráða nýjan yfirþjálfara eftir líkamsárás forverans Sport Meiddist í Portúgal Enski boltinn Selfoss missir mikið efni Íslenski boltinn Fleiri fréttir Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Dregur sig úr landsliðshópnum Meiddist í Portúgal Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ City-menn búnir að áfrýja Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Sjá meira