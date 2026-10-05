Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Andri Broddason skrifar 5. október 2026 20:31 Framkvæmdastjóri KA segir flókið að breyta Íslandsmótinu í fótbolta. Anton/Vísir Mikið hefur verið rætt um hvernig leikjafyrirkomulag Bestu deildarinnar á að vera og virðist hver hafa sína skoðun á málinu. Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA, segir málið vera flókið og ekki auðvelt að breyta mótinu. Sævar birti í dag pistil á fésbókarsíðu sinni þar sem hann gaf sitt álit á málinu og fór hann yfir mörg praktísk mál sem fylgja efstu deildinni í fótbolta. Mótið hefur verið gagnrýnt þar sem Víkingur er orðinn Íslandsmeistari í Bestu deild karla þegar tveir leikir eru eftir. Það tekur þó langan tíma að klára þessa síðustu leiki vegna rúmlega tveggja vikna landsliðsglugga sem stendur núna yfir. Hugmyndir hafa komið fram um að losna við þennan landsliðsglugga og einnig til að fjölga liðum í deildinni og fjölga því leikjum. Sævar hefur þó skýrar ástæður bak við allar ákvarðanir sem hafa verið teknar. Íslandsmótinu var fyrst breytt vegna þess að í samanburði við aðrar deildir í Evrópu var tímabilið á Íslandi stutt og undirbúningstímabilið langt. Tímabilið var rúmlega fimm mánuðir en undirbúningstímabilið var um sex mánuðir fyrir breytingar. Með nýja fyrirkomulaginu, sem var notað í fyrsta skipti árið 2022, var deildinni skipt í tvennt og byrjuðu landsliðsgluggar að vefjast fyrir mótinu. Ekki er hægt að byrja mótið fyrr til að losna við landsliðsgluggann í september vegna þess að það er annar gluggi í lok mars. Engin töfralausn til Hugmyndir hafa vaknað um að leikir ættu að vera spilaðir þéttar á Íslandi en Sævar reiknar dæmið út að sum lið spili nú þegar mjög þétt. „Ef samantekt mín klikkar ekki þá sýnist mér að Víkingur hafi spilað 24 leiki á 99 dögum í sumar á milli landsleikjaglugga í júní og svo aftur í september. Þetta gerir leik á ca. 4,15 daga fresti yfir þetta tímabil,“ segir í færslu Sævars og er því erfitt að spila þéttar en það. Lykillinn að mati Sævars er að gera meira úr undirbúningstímabilinu þar sem mótin sem spiluð eru á veturna séu leiðinleg og úrelt. Það er ekki til nein töfralausn en samræður hans við leikmenn benda til að flestum finnist núverandi fyrirkomulag betra en það sem var fyrir árið 2022. „Málið er mun flóknara en að byrja aðeins fyrr, eða fjölga leikjum yfir sumarið. Ákvörðun um stórar breytingar eins og núna er verið að ræða þarf að skoða út frá mörgum sjónarhornum og er mun flóknara en virðist við fyrstu sýn.“ Besta deild karla Besta deild kvenna Íslenski boltinn KA Fótbolti Mest lesið Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Íslenski boltinn Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Fótbolti „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Hroturnar heyrðust í beinni útsendingu Sport Ökuþórar hrista hausinn: „Eins og Lego kappakstur“ Formúla 1 Ráða nýjan yfirþjálfara eftir líkamsárás forverans Sport Meiddist í Portúgal Enski boltinn Gylfi með til Eistlands Fótbolti Fleiri fréttir Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Enn er penninn á lofti í Laugardal Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Sjá meira