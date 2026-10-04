Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Gunnar Berg Stefánsson skrifar 4. október 2026 15:50 Blikakonur voru í vonlausum málum en sneru dæminu við. Guðmundur/Vísir Breiðablik var 4-1 undir í hálfleik gegn Þrótti og hafði misst FH upp fyrir sig í toppsæti Bestu deildar kvenna í dag. Liðið sneri taflinu við og fann ótrúlegan 5-4 sigur. Frekari umfjöllun er væntanleg... Viðtöl Ian Jeffs: „Ég er bara búinn á því eftir þetta“ Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var að vonum hæstánægður með ótrúlega endurkomu sinna kvenna gegn Þrótti í dag. Blikar lentu 4-1 undir en sneru leiknum sér í vil og unnu 5-4. „Þetta er pínu ólýsanlegt, þetta var bara svart og hvítt, fyrri hálfleikurinn og seinni hálfleikurinn,“ sagði Ian eftir leik. Honum fannst lítið ganga upp hjá Blikum framan af leik. „Fyrstu 55 mínúturnar vorum við bara ekki með. Við vorum ekki að taka þátt og gerðum of lítið af því sem við lögðum upp með. Hvort sem það var pressan eða það sem við vorum að gera með boltann, þá klikkaði bara allt.“ Ian reyndi að núllstilla liðið í hálfleik og kallaði eftir meiri karakter frá sínum leikmönnum. „Það sem við töluðum um var karakter í seinni hálfleik. Leikmenn sýndu heldur betur karakter. Þetta var geggjuð endurkoma og ég hrósa karakternum í mínu liði í dag.“ Ian Jeffs kvaðst hreinlega uppgefinn eftir leikinn ótrúlega í dag. „Hún átti að skora með fyrstu snertingunni“ Bryndís Arna Níelsdóttir kom inn á sem varamaður og skoraði með sinni fyrstu snertingu. Ian viðurkenndi léttur að það hefði einmitt verið planið. „Hún átti að skora með fyrstu snertingunni, það var planið,“ sagði Ian og hló. „Ég geri yfirleitt aldrei skiptingu þegar það er fast leikatriði, sóknar- eða varnarlega. En ég ákvað að gera það í dag. Hún er alltaf góð inni í teignum og ég hugsaði að hún gæti hjálpað okkur þar og hún gerði það.“ „Það var kominn tími á það“ Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir var hetja Blika en hún skoraði þrennu, þar á meðal sigurmarkið á lokamínútunum. „Það var kominn tími á það,“ sagði Ian um þrennuna. „Hún hefur verið virkilega góð í sumar. Stundum hefur hún brennt af færum sem hún hefði kannski átt að klára og hún veit það sjálf. En hún er búin að koma sér í færin.“ Ian segir það skipta mestu fyrir sóknarmenn að halda áfram að koma sér í marktækifæri. „Ef þú ert ekki að komast í færi þá er vandamál. Þegar þú ert að komast í færin er alltaf spurning hvenær boltinn dettur inn. Hún hefur haldið haus og haldið trúnni og sýndi í dag að hún getur klárað.“ Ian var sjálfur orðinn örmagna eftir dramatíkina. „Ég viðurkenni það að ég er bara búinn á því eftir þetta,“ sagði Ian léttur. Breiðablik á tvo leiki eftir í deildinni og Ian horfir nú til næsta verkefnis. „Við höfum smá tíma núna til að undirbúa okkur fyrir næsta verkefni. Við förum yfir leikinn eins og við gerum alltaf og svo er bara að gera okkur klárar fyrir næsta leik.“ Jóhann Kristinn Gunnarsson er þjálfari bikarmeistara Þróttar.vísir/Diego Jóhann: „Við spiluðum í fyrri en ekki í seinni“ Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var að vonum svekktur eftir ótrúlegt 5-4 tap gegn Breiðabliki á Eikarvelli. Þróttur skoraði fjögur mörk í fyrri hálfleik en Blikar sneru taflinu við eftir hlé. „Það er sirka þetta. Við spiluðum í fyrri en ekki í seinni og Blikarnir áttu þetta á endanum bara skilið, því miður,“ sagði Jóhann eftir leik. Jóhann gerði tvær breytingar á liði sínu í hálfleik og sagði þær meðal annars hafa komið til vegna meiðsla. Hann vildi jafnframt nýta tækifærið til að gefa yngri leikmönnum mínútur. „Við treystum öllum hópnum. Það voru annars vegar meiðsli og svo hins vegar erum við bara í því núna að gefa yngri leikmönnum svolítið tækifæri.“ Hann segir það eðlilegan hluta af stöðunni hjá félaginu að gefa ungum leikmönnum tækifæri þegar líður á tímabilið. „Eins og öll lið sem eru í efstu deild þá þarf maður auðvitað að blóðga unga leikmenn á svona háu stigi.“ Þrátt fyrir tapið gat Jóhann tekið ýmislegt jákvætt úr frammistöðu Þróttar, ekki síst sóknarleik liðsins í fyrri hálfleik. „Við erum að skora hérna fjögur mörk í fyrri hálfleik á móti verðandi Íslandsmeisturum.“ Hann viðurkenndi þó að seinni hálfleikurinn hefði verið allt annar og að liðið hefði ekki náð að fylgja fyrri hálfleiknum eftir. Aðspurður hvort hann væri þá búinn að krýna Breiðablik Íslandsmeistara sagði Jóhann baráttuna þó ekki vera búna. „Er þetta ekki nokkuð jafnt? Þær hafa ákveðið forskot Blikarnir en við gerum ráð fyrir því að þetta sé langt komið, það eru ekki nema tveir leikir eftir en ég held að þær séu í bílstjórasætinu.“ Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild kvenna Breiðablik Þróttur Reykjavík