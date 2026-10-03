Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Sindri Sverrisson skrifar 3. október 2026 22:31 Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo hafa gengið í gegnum margt saman. Getty/Michael Miller Bruno Fernandes hældi Cristiano Ronaldo á hvert reipi á blaðamannafundi í dag og sagði enga sundrung í portúgalska landsliðinu. Ronaldo væri merkasta táknmynd Portúgals og yrði það um alla tíð. Ronaldo dró sig skyndilega úr portúgalska hópnum og flaug heim degi fyrir leik við Danmörku í Kaupmannahöfn í vikunni vegna ósættis við landsliðsþjálfarann Jorge Jesus. Ronaldo hafði þá ekkert komið við sögu í 2-1 sigri gegn Noregi í Osló. Ronaldo hefur skorað 146 mörk í 234 landsleikjum, sem er met, og unnið EM 2016 og Þjóðadeildina tvisvar. Nú gæti landsliðsferlinum verið lokið hjá þessum 41 árs gamla leikmanni en virðingin sem hann nýtur meðal Fernandes og félaga er ákaflega mikil. Ræddi við Ronaldo og lofaði hann „Varðandi Cristiano, þá átti ég samtal við hann,“ sagði Fernandes á blaðamannafundi í dag, fyrir leikinn við Noreg í Portúgal annað kvöld. „Það sem ég sagði við hann, og það sem ég endurtek hér, er að sama hvað gerist, þá mun Cristiano Ronaldo aldrei hætta að vera merkasta táknmynd landsliðsins okkar, fótboltans okkar og landsins, fyrir það sem hann hefur gert ekki aðeins í Portúgal heldur um allan heim. Hann á sérstakan sess ekki aðeins meðal þeirra bestu frá upphafi, heldur einnig í hjörtum allra Portúgala, og það mikilvægasta er að við hættum að skipta liði. Það er engin sundrung í landsliðinu. Það er ein heild og verður það áfram, þrátt fyrir allan hávaða sem kann að koma að utan. Við stöndum utan við þessar deilur en það sem ég bið um er að þjóðin sundrist ekki, taki ekki afstöðu, heldur virði allar hliðar. Cris er og verður stærsta táknmynd landsliðsins okkar, hann á skilið virðingu allra, óháð því hverjum líkar betur eða verr við hann,“ sagði Fernandes. Vill ræða um Ronaldo eftir leikina Þjálfarinn Jesus sagði einnig að Ronaldo væri táknmynd Portúgals en að rétti tíminn til að ræða um hann væri eftir yfirstandandi landsleikjatörn. „Ég ætla að einbeita mér að liðinu og mótherjunum frá Noregi sem eiga eitt af fimm bestu liðum Evrópu. Það er vandamálið sem ég glími við núna,“ sagði hinn 72 ára gamli Jesus. Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Fótbolti Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Fótbolti „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Fótbolti Söguleg niðurlæging í Króatíu Fótbolti Grindavík - KR 79-106 | Yfirburðir bikarmeistaranna Körfubolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Fótbolti „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku „Mikael Anderson kom inn með þvílíka orku“ „Eistar eru með uppskriftina gegn Íslandi“ Einkunnir Íslands: Orri Steinn og Hákon Arnar báru af Yamal með glæsimark í enn einum sigri Spánar „Lærði bara mikilvæga reglu“ Eistar bjuggu til toppslag við Íslendinga Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Söguleg niðurlæging í Króatíu Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Sjá meira