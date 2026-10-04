Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Sindri Sverrisson skrifar 4. október 2026 08:00 Hundurinn virtist hrifinn af vinstri bakverðinum Sebastian Herrera. Getty/Craig Williamson Það getur ýmislegt gerst í Þjóðadeildinni í fótbolta og í gærkvöldi þurfti að stöðva leik Norður-Makedóníu og Skotlands þegar óboðinn gestur – hress og vinalegur hundur – komst einhvern veginn inn á völlinn. Leikið var á Todor Proeski-leikvanginum í Skopje og voru Skotar komnir í 1-0, með marki frá Kieron Bowie, þegar hundurinn mætti óvænt inn á völlinn á 10. mínútu. A furry pitch invader made the North Macedonia vs. Scotland game pause for a bit 😂 pic.twitter.com/cV3GiCvmoD— ESPN FC (@ESPNFC) October 3, 2026 Ekki er ljóst hvernig hundurinn komst inn á völlinn en leikmönnum gekk illa að fá hann til að fara af vellinum. Hann skokkaði þó á endanum út fyrir hliðarlínu og svo í átt til ljósmyndaranna áður en hann var handsamaður og komið í burtu. „Það er nóg pláss fyrir hann í stúkunni. Þetta var mjög rólegur hundur. Bara í rólegheitagöngu,“ grínaðist James McFadden, fyrrverandi landsliðsmaður Skotlands, í beinni útsendingu BBC frá leiknum. Pitch invader at the North Macedonia v Scotland game tonight pic.twitter.com/HBZhYYF2Hv— FootballAwaydays (@Awaydays23) October 3, 2026 Leikurinn var aðeins stopp í um hálfa mínútu en honum lauk svo með 2-0 útisigri Skota. John McGinn skoraði seinn markið úr víti á 69. mínútu. Skotar voru manni færri frá 83. mínútu eftir að Scott McKenna fékk að líta rauða spjaldið en það kom ekki að sök. Sviss vann Slóveníu 2-1 í sama riðli og er efst með níu stig. Slóvenía og Skotland eru með fjögur stig hvort en Norður-Makedónía hefur enn ekki skorað mark og er án stiga á botni riðilsins. Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku Fótbolti Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Fótbolti Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Fótbolti Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Fótbolti „Við þurfum að gera margt betur“ Körfubolti Myndaveisla: Flottur sigur Íslands og fötum fækkað í stúkunni Fótbolti Dagskráin í dag: Haaland í Portúgal, Formúla 1 og kapphlaup Blika og FH-inga Sport Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu Fótbolti Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Fótbolti FH hélt Selfossi á botninum Handbolti Fleiri fréttir Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Myndaveisla: Flottur sigur Íslands og fötum fækkað í stúkunni Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku „Mikael Anderson kom inn með þvílíka orku“ „Eistar eru með uppskriftina gegn Íslandi“ Einkunnir Íslands: Orri Steinn og Hákon Arnar báru af Yamal með glæsimark í enn einum sigri Spánar „Lærði bara mikilvæga reglu“ Eistar bjuggu til toppslag við Íslendinga Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Söguleg niðurlæging í Króatíu Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sjá meira