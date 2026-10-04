Fótbolti

Hundur truflaði sigur Skota í Skopje

Sindri Sverrisson skrifar
Hundurinn virtist hrifinn af vinstri bakverðinum Sebastian Herrera.
Hundurinn virtist hrifinn af vinstri bakverðinum Sebastian Herrera. Getty/Craig Williamson

Það getur ýmislegt gerst í Þjóðadeildinni í fótbolta og í gærkvöldi þurfti að stöðva leik Norður-Makedóníu og Skotlands þegar óboðinn gestur – hress og vinalegur hundur – komst einhvern veginn inn á völlinn.

Leikið var á Todor Proeski-leikvanginum í Skopje og voru Skotar komnir í 1-0, með marki frá Kieron Bowie, þegar hundurinn mætti óvænt inn á völlinn á 10. mínútu.

Ekki er ljóst hvernig hundurinn komst inn á völlinn en leikmönnum gekk illa að fá hann til að fara af vellinum. Hann skokkaði þó á endanum út fyrir hliðarlínu og svo í átt til ljósmyndaranna áður en hann var handsamaður og komið í burtu.

„Það er nóg pláss fyrir hann í stúkunni. Þetta var mjög rólegur hundur. Bara í rólegheitagöngu,“ grínaðist James McFadden, fyrrverandi landsliðsmaður Skotlands, í beinni útsendingu BBC frá leiknum.

Leikurinn var aðeins stopp í um hálfa mínútu en honum lauk svo með 2-0 útisigri Skota. John McGinn skoraði seinn markið úr víti á 69. mínútu.

Skotar voru manni færri frá 83. mínútu eftir að Scott McKenna fékk að líta rauða spjaldið en það kom ekki að sök.

Sviss vann Slóveníu 2-1 í sama riðli og er efst með níu stig. Slóvenía og Skotland eru með fjögur stig hvort en Norður-Makedónía hefur enn ekki skorað mark og er án stiga á botni riðilsins.

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