Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Sindri Sverrisson skrifar 3. október 2026 23:30 Brynjar Ingi Bjarnason hefur ekki spilað mótsleik fyrir Ísland síðan árið 2022. Getty/Juan Mauel Serrano Arce Brynjar Ingi Bjarnason, Alfons Sampsted og Sævar Atli Magnússon hafa allir verið kallaðir inn í íslenska landsliðshópinn sem mætir Eistlandi í Tallinn á þriðjudagskvöld, í Þjóðadeildinni í fótbolta. Miðvörðurinn Brynjar Ingi spilaði síðast fyrir Ísland árið 2024 en á að baki 17 A-landsleiki og skoraði í þeim tvö mörk. Hann er 26 ára leikmaður Sönderjyske í Danmörku og skoraði í 4-2 sigri liðsins gegn Randers í síðasta deildarleik. Framherjinn Sævar Atli á að baki 9 A-landsleiki og lék þrjá leiki í undankeppni HM í fyrra en er svo til nýkominn af stað með liði Brann að nýju eftir afar langvinn og erfið meiðsli. Sævar Atli Magnússon er klár í slaginn eftir langa baráttu við meiðsli.Getty Hægri bakvörðurinn Alfons á svo að baki 23 A-landsleiki og lék síðast með liðinu í Þjóðadeildinni fyrir tveimur árum. Hann er 28 ára og spilar með Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni. Ísland hefur spilað þrjá leiki á átta dögum og fyrir fjórða og síðasta leikinn í þessari törn hafa orðið skakkaföll. Mikael Egill í banni Ljóst er að Mikael Egill Ellertsson getur ekki spilað í Tallinn því hann er kominn í leikbann vegna tveggja gulra spjalda. Það seinna fékk hann í 3-0 sigrinum gegn Búlgaríu á Laugardalsvelli í kvöld áður en hann skoraði þriðja mark Íslands. Daníel Tristan Guðjohnsen var í hópnum í kvöld eftir að Kristall Máni Ingason meiddist en Daníel fer núna aftur til móts við U21-landsliðið sem mætir Færeyjum á þriðjudag og þarf sigur til að geta komist í umspil um sæti á EM. Þá ríkir óvissa um Gylfa Þór Sigurðsson sem meiddist í rifbeinum undir lok leiks í kvöld og Stefán Teitur Þórðarson kom ekkert við sögu í kvöld eftir að hafa meiðst í 3-0 sigrinum gegn Lúxemborg ytra síðasta þriðjudag. Áður hafði Albert Guðmundsson meiðst í fyrsta leik, í jafntefli við Eistland fyrir viku, en Þórir Jóhann Helgason verið kallaður inn í hans stað. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku Fótbolti Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Fótbolti Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Fótbolti „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn Íslenski boltinn Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Fótbolti Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Enski boltinn „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Fótbolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn Fleiri fréttir Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Myndaveisla: Flottur sigur Íslands og fötum fækkað í stúkunni Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku „Mikael Anderson kom inn með þvílíka orku“ „Eistar eru með uppskriftina gegn Íslandi“ Einkunnir Íslands: Orri Steinn og Hákon Arnar báru af Yamal með glæsimark í enn einum sigri Spánar „Lærði bara mikilvæga reglu“ Eistar bjuggu til toppslag við Íslendinga Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Söguleg niðurlæging í Króatíu Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sjá meira