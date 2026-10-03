Fótbolti

Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með lands­liðinu til Tallinn

Sindri Sverrisson skrifar
Brynjar Ingi Bjarnason hefur ekki spilað mótsleik fyrir Ísland síðan árið 2022.
Brynjar Ingi Bjarnason hefur ekki spilað mótsleik fyrir Ísland síðan árið 2022. Getty/Juan Mauel Serrano Arce

Brynjar Ingi Bjarnason, Alfons Sampsted og Sævar Atli Magnússon hafa allir verið kallaðir inn í íslenska landsliðshópinn sem mætir Eistlandi í Tallinn á þriðjudagskvöld, í Þjóðadeildinni í fótbolta.

Miðvörðurinn Brynjar Ingi spilaði síðast fyrir Ísland árið 2024 en á að baki 17 A-landsleiki og skoraði í þeim tvö mörk. Hann er 26 ára leikmaður Sönderjyske í Danmörku og skoraði í 4-2 sigri liðsins gegn Randers í síðasta deildarleik.

Framherjinn Sævar Atli á að baki 9 A-landsleiki og lék þrjá leiki í undankeppni HM í fyrra en er svo til nýkominn af stað með liði Brann að nýju eftir afar langvinn og erfið meiðsli.

Sævar Atli Magnússon er klár í slaginn eftir langa baráttu við meiðsli.Getty

Hægri bakvörðurinn Alfons á svo að baki 23 A-landsleiki og lék síðast með liðinu í Þjóðadeildinni fyrir tveimur árum. Hann er 28 ára og spilar með Go Ahead Eagles í hollensku úrvalsdeildinni.

Ísland hefur spilað þrjá leiki á átta dögum og fyrir fjórða og síðasta leikinn í þessari törn hafa orðið skakkaföll.

Mikael Egill í banni

Ljóst er að Mikael Egill Ellertsson getur ekki spilað í Tallinn því hann er kominn í leikbann vegna tveggja gulra spjalda. Það seinna fékk hann í 3-0 sigrinum gegn Búlgaríu á Laugardalsvelli í kvöld áður en hann skoraði þriðja mark Íslands.

Daníel Tristan Guðjohnsen var í hópnum í kvöld eftir að Kristall Máni Ingason meiddist en Daníel fer núna aftur til móts við U21-landsliðið sem mætir Færeyjum á þriðjudag og þarf sigur til að geta komist í umspil um sæti á EM.

Þá ríkir óvissa um Gylfa Þór Sigurðsson sem meiddist í rifbeinum undir lok leiks í kvöld og Stefán Teitur Þórðarson kom ekkert við sögu í kvöld eftir að hafa meiðst í 3-0 sigrinum gegn Lúxemborg ytra síðasta þriðjudag. 

Áður hafði Albert Guðmundsson meiðst í fyrsta leik, í jafntefli við Eistland fyrir viku, en Þórir Jóhann Helgason verið kallaður inn í hans stað.

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