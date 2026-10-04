Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Valur Páll Eiríksson skrifar 4. október 2026 12:02 Heimir sat auka blaðamannafund í gær. Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlandsliðsins í fótbolta, segir UEFA þurfa að skoða sín mál aðspurður um leik við Ísrael í dag. Írar eiga að mæta Ísraelum öðru sinni í yfirstandandi landsleikjaglugga í kvöld. Um er að ræða heimaleik Írlands að nafninu til en leikurinn fer fram fyrir luktum dyrum í Serbíu þar sem Írar treysta sér ekki til að taka við ísraelska liðinu af öryggisástæðum. Heimir sat fyrir svörum á skrautlegum blaðamannafundi í gær sem þurfti að slíta snemma sökum spurninga ísraelskra blaðamanna sem þóttu ekki við hæfi. Írskir blaðamenn fengu að klára sér fund í búningsklefa á vellinum, líkt og sjá má á myndinni að ofan, og spurðu Heimi hvort álagið í yfirstandandi glugga, tengt Ísrael, hefði fengið hann til að íhuga afsögn úr starfi. Heimir sagði: „Það er ekki í mínum huga núna.“ Írska knattspyrnusambandið sendi beiðni til UEFA fyrr í haust þess efnis að Írland myndi aldrei mæta Ísrael aftur og liðin yrðu aðskilin við drátt í keppnir sambandsins. UEFA svaraði því snarlega neitandi. Heimir var spurður út í möguleikann á því að Ísrael og Írland mættust aftur í framtíðinni og hvort grípa ætti í taumana. Hann svaraði: „Það er kannski spurning sem er ekki fyrir mig að svara,“ „En í ljósi þess að nú höfum við möguleika á að líta til baka og sjá allt sem gerðist, þá held ég að UEFA verði að taka það til greina að þetta geti ekki gerst aftur, bara vegna velferðar leikmanna,“ segir Heimir og bætir við: „En já, þetta vekur athygli á því sem er í gangi. Og ef það breytir einhverju, þá held ég að það sé þess virði. En ég held að það sé ekki fyrir mig að svara þessu. Þetta er góð spurning fyrir UEFA.“ Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Þjóðadeild karla í fótbolta Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Allt í rugli í Formúlunni: „Hvaða þvæla er í gangi?“ Formúla 1 Strákarnir sitja fastir Fótbolti Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Fótbolti Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku Fótbolti Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Gat ekki munað nafnið eftir sextán hringi Sport Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Fótbolti Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Fótbolti Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Fótbolti Modric skammast sín Fótbolti Fleiri fréttir Breiðablik - Þróttur | Geta sett aðra höndina á titilinn FH - ÍBV | Hafnfirðingar þurfa sigur Modric skammast sín Heimir íhugar ekki afsögn og UEFA þurfi að skoða sín mál Strákarnir sitja fastir Hundur truflaði sigur Skota í Skopje Arnar bregst við banni og meiðslum: Þrír nýir með landsliðinu til Tallinn Myndaveisla: Flottur sigur Íslands og fötum fækkað í stúkunni Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku „Mikael Anderson kom inn með þvílíka orku“ „Eistar eru með uppskriftina gegn Íslandi“ Einkunnir Íslands: Orri Steinn og Hákon Arnar báru af Yamal með glæsimark í enn einum sigri Spánar „Lærði bara mikilvæga reglu“ Eistar bjuggu til toppslag við Íslendinga Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Söguleg niðurlæging í Króatíu Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjá meira