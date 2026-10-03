Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Valur Páll Eiríksson skrifar 3. október 2026 21:31 Hörður Björgvin spilaði 90 mínútur í dag og skilaði sínu. Vísir/Anton Brink Hörður Björgvin Magnússon spilaði allar 90 mínúturnar í hjarta varnar Íslands í 3-0 sigri á Búlgaríu í Þjóðadeild karla í fótbolta í dag. Hann naut sín vel í bláu treyjunni á Laugardalsvelli, þrátt fyrir aðstæður. „Þetta var náttúrulega bara erfiður leikur að spila með vind og rigningu en með fullt af fólki í stúkunni sem hjálpaði okkur í þessar 90 mínútur og þetta var bara karaktersigur. Ég náttúrulega hefði viljað fá vítið inn líka en, sigur er sigur og við tökum því,“ segir Hörður Björgvin við Sýn Sport eftir leik. Klippa: Hörður sáttur eftir 3-0 sigur Búlgarska liðið er ekki upp á marga fiska og eftir smá brölt í byrjun leiks tókst strákunum okkar að sýna getumuninn og sigurinn hefði getað orðið stærri. „Já, við höfum mikla trú á okkur og þegar við spilum alvöru fótbolta þá eigum við í roð í öll lið,“ segir Hörður sem fagnaði því að byrja leikinn. „Það er náttúrulega bara gaman alltaf að koma í landsliðið og spila leiki á Íslandi. Ég er að bara kátur með sigurinn og gleði að vera á Íslandi.“ Það tók sinn tíma fyrir íslenska liðið á ná dampi á síðasta þriðjungi og finna opnanir. Það slaknaði um eftir fyrsta markið. „Já, já, þeir voru snaggaralegir í byrjun þannig að við áttum smá erfitt með þá í fyrri hálfleik en síðan þegar fyrsta markið kemur þá náum við að brjóta aðeins niður. Síðan í seinni hálfleik þá byrjuðum við á móti vindi þannig að við vissum að við gátum spilað aðeins bak við línuna þá og valdið smá usla þar. Við fylgdum bara plani og það gekk upp í dag,“ segir Hörður Björgvin sem átti hokkístoðsendingu í fyrsta markinu er hann fann Hákon Arnar í svæði rétt utan teigs. Góð sending hjá þér líka bara sem að skapar fyrsta markið, að finna Hákon í svæði sem býr það til. „Já, það er gaman að heyra þetta frá þér að maður á einhvern heiður í þessu fyrsta marki,“ segir Hörður glaður. „En jú, jú, ég er sáttur bara að ég gat hjálpað liðinu að það bara gefur mér helling líka.“ Hörður Björgvin var að byrja fyrsta leikinn í yfirstandandi glugga. Hvernig lítur hann á sitt hlutverk? „Bara eins og hver annar leikmaður í þessu liði. Þetta eru fjórir leikir, menn þurfa að hvíla á milli líka. Það er bara maður í manns stað. Og við erum með það gott lið að sá sem kemur inn, hann mun skila sínu.“ Tveir sigrar í röð núna sem að hefur ekki gerst í einhvern tíma hjá íslenska liðinu. Á ekki að bæta við þeim þriðja á þriðjudaginn? „Jú, það væri gaman, það væri gaman. Það er náttúrulega úrslitaleikur núna á þriðjudaginn á móti hérna Eistum þannig að ef við vinnum það þá lítur þetta helvíti vel út,“ segir Hörður Björgvin. Þjóðadeild karla í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Fótbolti Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Fótbolti „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Fótbolti Söguleg niðurlæging í Króatíu Fótbolti Grindavík - KR 79-106 | Yfirburðir bikarmeistaranna Körfubolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Fótbolti „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Dásamaði Ronaldo: „Hættir aldrei að vera merkasta táknmynd Portúgals“ Ánægður með óvænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“ Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku „Mikael Anderson kom inn með þvílíka orku“ „Eistar eru með uppskriftina gegn Íslandi“ Einkunnir Íslands: Orri Steinn og Hákon Arnar báru af Yamal með glæsimark í enn einum sigri Spánar „Lærði bara mikilvæga reglu“ Eistar bjuggu til toppslag við Íslendinga Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Söguleg niðurlæging í Króatíu Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Sjá meira