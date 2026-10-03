Fótbolti

Á­nægður með ó­vænt hrós: „Gaman að heyra þetta frá þér“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hörður Björgvin spilaði 90 mínútur í dag og skilaði sínu.
Hörður Björgvin spilaði 90 mínútur í dag og skilaði sínu. Vísir/Anton Brink

Hörður Björgvin Magnússon spilaði allar 90 mínúturnar í hjarta varnar Íslands í 3-0 sigri á Búlgaríu í Þjóðadeild karla í fótbolta í dag. Hann naut sín vel í bláu treyjunni á Laugardalsvelli, þrátt fyrir aðstæður.

„Þetta var náttúrulega bara erfiður leikur að spila með vind og rigningu en með fullt af fólki í stúkunni sem hjálpaði okkur í þessar 90 mínútur og þetta var bara karaktersigur. Ég náttúrulega hefði viljað fá vítið inn líka en, sigur er sigur og við tökum því,“ segir Hörður Björgvin við Sýn Sport eftir leik.

Klippa: Hörður sáttur eftir 3-0 sigur

Búlgarska liðið er ekki upp á marga fiska og eftir smá brölt í byrjun leiks tókst strákunum okkar að sýna getumuninn og sigurinn hefði getað orðið stærri.

„Já, við höfum mikla trú á okkur og þegar við spilum alvöru fótbolta þá eigum við í roð í öll lið,“ segir Hörður sem fagnaði því að byrja leikinn.

„Það er náttúrulega bara gaman alltaf að koma í landsliðið og spila leiki á Íslandi. Ég er að bara kátur með sigurinn og gleði að vera á Íslandi.“

Það tók sinn tíma fyrir íslenska liðið á ná dampi á síðasta þriðjungi og finna opnanir. Það slaknaði um eftir fyrsta markið.

„Já, já, þeir voru snaggaralegir í byrjun þannig að við áttum smá erfitt með þá í fyrri hálfleik en síðan þegar fyrsta markið kemur þá náum við að brjóta aðeins niður. Síðan í seinni hálfleik þá byrjuðum við á móti vindi þannig að við vissum að við gátum spilað aðeins bak við línuna þá og valdið smá usla þar. Við fylgdum bara plani og það gekk upp í dag,“ segir Hörður Björgvin sem átti hokkístoðsendingu í fyrsta markinu er hann fann Hákon Arnar í svæði rétt utan teigs.

Góð sending hjá þér líka bara sem að skapar fyrsta markið, að finna Hákon í svæði sem býr það til.

„Já, það er gaman að heyra þetta frá þér að maður á einhvern heiður í þessu fyrsta marki,“ segir Hörður glaður. „En jú, jú, ég er sáttur bara að ég gat hjálpað liðinu að það bara gefur mér helling líka.“

Hörður Björgvin var að byrja fyrsta leikinn í yfirstandandi glugga. Hvernig lítur hann á sitt hlutverk?

„Bara eins og hver annar leikmaður í þessu liði. Þetta eru fjórir leikir, menn þurfa að hvíla á milli líka. Það er bara maður í manns stað. Og við erum með það gott lið að sá sem kemur inn, hann mun skila sínu.“

Tveir sigrar í röð núna sem að hefur ekki gerst í einhvern tíma hjá íslenska liðinu. Á ekki að bæta við þeim þriðja á þriðjudaginn?

„Jú, það væri gaman, það væri gaman. Það er náttúrulega úrslitaleikur núna á þriðjudaginn á móti hérna Eistum þannig að ef við vinnum það þá lítur þetta helvíti vel út,“ segir Hörður Björgvin.

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