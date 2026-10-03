Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Sindri Sverrisson skrifar 3. október 2026 19:40 Glódís Perla Viggósdóttir heldur áfram ótrúlegri leikjahrinu með Bayern sem hefur ekki tapað deildarleik í 48 leikjum í röð. Getty/Gualter Fatia Fyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir fagnaði dýrmætum 1-0 sigri með Bayern München í dag gegn Frankfurt í toppslag efstu deildar Þýskalands í fótbolta. Lið Frankfurt sló í vikunni FH út úr Evrópubikarnum, reyndar eftir hremmingar, og er það lið sem hefur haldið best í við Bayern á leiktíðinni en varð að þola sitt fyrsta tap í kvöld. Klara Bühl skoraði sigurmarkið strax á 18. mínútu og þar með hefur Bayern unnið alla sex deildarleiki sína til þessa og eru þýsku meistararnir nú með fimm stiga forskot á Frankfurt. Wolfsburg er svo í 3. sæti með 12 stig og á leik til góða við Hamburg á morgun. Bayern hefur ekki tapað í heilum 48 deildarleikjum í röð og stóðst prófið á útivelli gegn Frankfurt í kvöld. „Við erum í skýjunum yfir hverjum einasta sigri. Þetta er frábær tilfinning og gefur okkur aukið sjálfstraust. Við erum ótrúlega stoltar af því að vinna alla þessa leiki í röð,“ sagði Bühl við ARD eftir sigurinn í dag. Glódís kemur nú til móts við íslenska landsliðið sem á fyrir höndum ákaflega mikilvæga leiki við Króatíu í fyrri umferð umspils um sæti á HM í Brasilíu. Fyrri leikurinn við Króatíu er á útivelli næsta föstudag en sá seinni á Laugardalsvelli 13. október. Þýski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Fótbolti Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku Fótbolti Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Fótbolti Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Fótbolti „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Fótbolti Söguleg niðurlæging í Króatíu Fótbolti Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Enski boltinn „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Íslenski boltinn Grindavík - KR | Ballið hefst á meistaraslag Körfubolti Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Fótbolti Fleiri fréttir Glódís hélt hreinu í toppslag og Bayern náð 48 í röð án taps Gylfi sárkvalinn: Missti andann og fer í myndatöku „Mikael Anderson kom inn með þvílíka orku“ „Eistar eru með uppskriftina gegn Íslandi“ Einkunnir Íslands: Orri Steinn og Hákon Arnar báru af Yamal með glæsimark í enn einum sigri Spánar „Lærði bara mikilvæga reglu“ Eistar bjuggu til toppslag við Íslendinga Sjáðu mörk Orra og Mikaels gegn Búlgaríu „Erum að spila á móti ofboðslega slöku liði“ „Ég get alveg sagt þér að hann er ekki sáttur“ Söguleg niðurlæging í Króatíu Sex breytingar: Aron Einar byrjar og Gylfi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Búlgaría 3-0 | Einstaklingsgæði tryggðu þrjú stig Lagði upp í öruggum sigri Sjáðu þegar upp úr sauð á fundi Heimis Klopp býður við rasískum ásökunum Er katastrófa að vinna ekki í dag? Blaðamannafundi slitið snemma og Ísraelar brjálaðir Étur hatt sinn vegna ummæla um Gylfa Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Frakkland - Ítalía | Halda Frakkar sigurgöngunni áfram? Sjá meira