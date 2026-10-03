Fótbolti

Myndaveisla: Flottur sigur Ís­lands og fötum fækkað í stúkunni

Sindri Sverrisson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson glaðbeittur með markaskorurunum Mikael Agli og Orra. Gylfi meiddist hins vegar á rifbeini í lok leiks og óvíst með framhaldið hjá honum.
Gylfi Þór Sigurðsson glaðbeittur með markaskorurunum Mikael Agli og Orra. Gylfi meiddist hins vegar á rifbeini í lok leiks og óvíst með framhaldið hjá honum. vísir/Anton

Ísland er í góðum málum í sínum riðli í C-deild Þjóðadeildarinnar í fótbolta eftir tvo 3-0 sigra í röð. Myndaveislu úr smiðju Antons Brink frá sigrinum gegn Búlgaríu á Laugardalsvelli í dag má sjá á Vísi.

Orri Steinn Óskarsson var afar áberandi í leiknum og skoraði tvö lagleg mörk auk þess að eiga stoðsendinguna í þriðja markinu sem Mikael Egill Ellertsson skoraði. Orri fékk einnig tækifæri til að fullkomna þrennuna úr víti en spyrna hans var varin.

Íslenska liðið heldur svo til Tallinn í Eistlandi á morgun, sunnudag, fyrir leikinn við heimamenn á þriðjudagskvöld. Sigur þar færi langt með að tryggja Íslandi sigur í riðlinum.

Myndaveislu frá Laugardalsvelli í dag má sjá hér að neðan.

Tólfan og aðrir stuðningsmenn Íslands fengu nóg fyrir peninginn og sumir sáu ástæðu til að fækka fötum.vísir/Anton
Orri Steinn Óskarsson var vel studdur í stúkunni og fagnaði tveimur mörkum.vísir/Anton
Andri Lucas Guðjohnsen kom inná í seinni hálfleik en fékk þó ekki að spila með litla bróður Daníel Tristan sem sat á bekknum.vísir/Anton
Ísland fékk víti fyrir þessa hendi en því miður var spyrna Orra Óskarssonar, sem hefði getað skilað honum þrennu, varin.vísir/Anton
Andri Lucas og Orri vildu tryggja að dómarinn hefði séð að um hendi var að ræða. Hann dæmdi svo víti.vísir/Anton
Fyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson hefur nú skorað þrjú mörk í þessari landsleikjatörn.vísir/Anton
Ísak Bergmann Jóhannesson gaf Mikael Agli Ellertssyni gott faðmlag eftir þriðja mark Íslands.vísir/Anton
Gylfi Þór Sigurðsson gladdist þegar Mikael innsiglaði sigurinn en átti svo eftir að meiðast á rifbeini rétt fyrir lok leiks.vísir/Anton
Mikael Egill Ellertsson skorar hér þriðja mark Íslands.vísir/Anton
Mikael Egill verður því miður í leikbanni gegn Eistlandi í Tallinn á þriðjudaginn, eftir tvö gul spjöld í fyrstu þremur leikjunum.vísir/Anton
Mikael Egill fagnaði markinu sínu vel. Hann hefur nú skorað þrjú mörk fyrir A-landsliðið.vísir/Anton
Hákon Arnar Haraldsson var að vanda lúsiðinn í leiknum og lagði upp fyrsta markið.vísir/Anton
Mikael Anderson ánægður með nafna sinn eftir þriðja mark leiksins.vísir/Anton
Guðaugur Victor Pálsson með skilaboð til Orra markaskorara.vísir/Anton
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