KR upp í Bestu deildina

KR tryggði sér í dag sæti í Bestu deild kvenna með 1-0 sigri gegn Keflavík í lokaumferð Lengjudeildarinnar.
Fyrir lokaumferð dagsins var KR með örlögin í sínum höndum og ljóst að jafntefli myndi nægja liðinu til þess að tryggja sæti í efstu deild á næsta tímabili.
KR-ingar fjölmenntu á völlinn í dag til að styðja sínar stelpur til sigurs og Valgerður Gríma Sigurjónsdóttir skoraði eina mark leiksins á 76. mínútu.
Lokatölur urðu 1-0 KR í vil. KR endar í 2. sæti Lengjudeildarinnar með 35 stig og fer upp í Bestu deildina, þar var liðið síðast árið 2022. KR hefur sex sinnum í sögunni orðið Íslandsmeistari í kvennaflokki.
Grótta hafði nú þegar tryggt sér sigur í deildinni og sæti í Bestu deildinni í fyrsta sinn í sögu félagsins í kvennaflokki.