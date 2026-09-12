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laugardagur 12. september 2026
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Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
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Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
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Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
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Körfubolti
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Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Tottenham
Everton
Fótbolti - Mjólkurbikar kvenna
Grindavík/Njarðvík
Þróttur R.
Fótbolti - Serie A
Lazio
AC Milan
Handbolti - Úrvalsdeild kvenna
HK
ÍR
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Íslenski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Tottenham
Everton
Fótbolti - Mjólkurbikar kvenna
Grindavík/Njarðvík
Þróttur R.
Fótbolti - Serie A
Lazio
AC Milan
Handbolti - Úrvalsdeild kvenna
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Fjármálin með Birni Berg
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