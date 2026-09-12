Íslenski boltinn

Furðar sig á verðlaunafénu eftir úr­slit bikarsins

Aron Guðmundsson skrifar
Þorgrímur Þráinsson veltir því upp hvort ekki sé tímabært að hækka þá upphæð sem bikarmeistarar fá í sinn hlut.
Þorgrímur Þráinsson veltir því upp hvort ekki sé tímabært að hækka þá upphæð sem bikarmeistarar fá í sinn hlut. Vísir/Samsett

Þorgrímur Þráinsson, rithöfundur og fyrrverandi knattspyrnumaður, furðar sig á verðlaunafénu sem er veitt fyrir sigur í bikarkeppni í fótbolta hér heima.

Breiðablik varð í gær bikarmeistari karla í fótbolta í annað sinn í sögu félagsins eftir sigur á Aftureldingu í úrslitaleiknum á Laugardalsvelli. Lokatölur urðu 2-1 Breiðabliki í vil.

Eftir leikinn tók við mikil sigurhátíð þar sem Blikar tóku meðal annars við bikar sem bikarmeistarar og þá fékk liðið ávísun upp á eina milljón króna. Afturelding fékk 500 þúsund krónur.

Þorgrímur Þráinsson, sem varð á sínum knattspyrnuferli meðal annars tvöfaldur bikarmeistari með Val, tjáði sig um verðlaunaféð í færslu á samfélagsmiðlinum Facebook í gærkvöldi þar sem hann byrjaði á því að óska Blikum til hamingju með bikarmeistaratitilinn.

„Verðlaunaféð er 1.000.000. Ef ég man rétt er það sama upphæð og við í Val fengum þegar við urðum Mjólkurbikarmeistarar á mínu síðasta ári – 1990. Síðan eru liðin 36 ár. Er ekki tímabært að TÍFALDA þessa upphæð eða finna nýjan styrktaraðila, KSÍ?“ skrifar Þorgrímur og óskar um leið Aftureldingu til hamingju með árangur sinn.

Mjólkurbikar karla Mjólkurbikar kvenna KSÍ Breiðablik Afturelding

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