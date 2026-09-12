Þorgrímur Þráinsson, rithöfundur og fyrrverandi knattspyrnumaður, furðar sig á verðlaunafénu sem er veitt fyrir sigur í bikarkeppni í fótbolta hér heima.
Breiðablik varð í gær bikarmeistari karla í fótbolta í annað sinn í sögu félagsins eftir sigur á Aftureldingu í úrslitaleiknum á Laugardalsvelli. Lokatölur urðu 2-1 Breiðabliki í vil.
Eftir leikinn tók við mikil sigurhátíð þar sem Blikar tóku meðal annars við bikar sem bikarmeistarar og þá fékk liðið ávísun upp á eina milljón króna. Afturelding fékk 500 þúsund krónur.
Þorgrímur Þráinsson, sem varð á sínum knattspyrnuferli meðal annars tvöfaldur bikarmeistari með Val, tjáði sig um verðlaunaféð í færslu á samfélagsmiðlinum Facebook í gærkvöldi þar sem hann byrjaði á því að óska Blikum til hamingju með bikarmeistaratitilinn.
„Verðlaunaféð er 1.000.000. Ef ég man rétt er það sama upphæð og við í Val fengum þegar við urðum Mjólkurbikarmeistarar á mínu síðasta ári – 1990. Síðan eru liðin 36 ár. Er ekki tímabært að TÍFALDA þessa upphæð eða finna nýjan styrktaraðila, KSÍ?“ skrifar Þorgrímur og óskar um leið Aftureldingu til hamingju með árangur sinn.