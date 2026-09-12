Fótbolti

Lands­liðs­kona opnar sig um á­fall: „Hefði geta farið mun verr“

Aron Guðmundsson skrifar
Linda Líf Boama í landsleik með Íslandi
Linda Líf Boama í landsleik með Íslandi vísir/Diego

Linda Líf Boama, landsliðskona í knattspyrnu og leikmaður Charlton á Englandi, verður frá keppni næstu mánuði eftir að hafa meiðst á hné með liði sínu aðeins nokkrum dögum eftir að hún gekk í raðir Charlton.

Linda opnar sig um áfallið í færslu á samfélagsmiðlinum Instagram þar sem hún segir stóra ævintýri sitt á Englandi hafa tekið óvænta stefnu.

„Ég hef orðið fyrir hnémeiðslum sem halda mér frá vellinum næstu mánuði,“ skrifar Linda í færslunni á Instagram.

Hún telur sig hins vegar vera mjög heppna.

„Þetta hefði geta farið mun verr. Þetta eru meiðsli sem við munum takast á við með þolinmæði og ákveðni. Ég gæti ekki verið í betri höndum.“

Hún þakkar teyminu hjá Charlton fyrir skjót viðbrögð, stuðning og umhyggju.

„Það er auðveldara að vera jákvæður og halda áfram að brosa með þessu frábæra fólki, bæði stelpunum og starfsfólkinu. Mamma fær sérstakar þakkir fyrir að fljúga strax út til mín. Ég verð komin aftur áður en þið vitið af.“

Linda Líf gekk í raðir Charlton undir lok síðasta mánaðar frá sænska félaginu Kristianstad. Charlton er nýliði í efstu deild á Englandi. Hún skrifaði undir þriggja ára samning við Charlton.

Ljóst er að Linda mun ekki, sökum meiðslanna, vera í landsliðshópi Íslands fyrir afar mikilvægt verkefni liðsins gegn Króatíu í undanúrslitaeinvígi í umspili fyrir HM í fótbolta sem fer fram í Brasilíu á næsta ári.

Fyrri leikur liðanna fer fram þann 9. október næstkomandi í Króatíu. Seinni leikurinn hér heima á Laugardalsvelli þann 13. október.

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