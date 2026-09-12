Landsliðskona opnar sig um áfall: „Hefði geta farið mun verr“ Aron Guðmundsson skrifar 12. september 2026 11:31 Linda Líf Boama í landsleik með Íslandi vísir/Diego Linda Líf Boama, landsliðskona í knattspyrnu og leikmaður Charlton á Englandi, verður frá keppni næstu mánuði eftir að hafa meiðst á hné með liði sínu aðeins nokkrum dögum eftir að hún gekk í raðir Charlton. Linda opnar sig um áfallið í færslu á samfélagsmiðlinum Instagram þar sem hún segir stóra ævintýri sitt á Englandi hafa tekið óvænta stefnu. „Ég hef orðið fyrir hnémeiðslum sem halda mér frá vellinum næstu mánuði,“ skrifar Linda í færslunni á Instagram. View this post on Instagram A post shared by Linda Líf Boama (@lindalifboama) Hún telur sig hins vegar vera mjög heppna. „Þetta hefði geta farið mun verr. Þetta eru meiðsli sem við munum takast á við með þolinmæði og ákveðni. Ég gæti ekki verið í betri höndum.“ Hún þakkar teyminu hjá Charlton fyrir skjót viðbrögð, stuðning og umhyggju. „Það er auðveldara að vera jákvæður og halda áfram að brosa með þessu frábæra fólki, bæði stelpunum og starfsfólkinu. Mamma fær sérstakar þakkir fyrir að fljúga strax út til mín. Ég verð komin aftur áður en þið vitið af.“ Linda Líf gekk í raðir Charlton undir lok síðasta mánaðar frá sænska félaginu Kristianstad. Charlton er nýliði í efstu deild á Englandi. Hún skrifaði undir þriggja ára samning við Charlton. Ljóst er að Linda mun ekki, sökum meiðslanna, vera í landsliðshópi Íslands fyrir afar mikilvægt verkefni liðsins gegn Króatíu í undanúrslitaeinvígi í umspili fyrir HM í fótbolta sem fer fram í Brasilíu á næsta ári. Fyrri leikur liðanna fer fram þann 9. október næstkomandi í Króatíu. Seinni leikurinn hér heima á Laugardalsvelli þann 13. október. Landslið kvenna í fótbolta Enski boltinn Fótbolti Mest lesið Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Íslenski boltinn Harðvítugar deilur og tómur völlur hjá nýju liði Alberts Fótbolti Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Enski boltinn „Öll tækifæri sem ég hef fengið eru frá Íslandi“ Sport FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann Fótbolti Gefa út yfirlýsingu til varnar Fannari eftir „öfgafulla rangtúlkun“ Fótbolti „Getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu“ Íslenski boltinn Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal Íslenski boltinn Enskt hlaðborð á laugardegi Sport „Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir KR með örlögin í sínum höndum og sæti í Bestu deildinni í boði Landsliðskona opnar sig um áfall: „Hefði geta farið mun verr“ Töpin sitja ekki í leikmönnunum fyrir úrslitaleikinn Gefa út yfirlýsingu til varnar Fannari eftir „öfgafulla rangtúlkun“ Alþjóðadómarinn verður yfirþjálfari Furðar sig á verðlaunafénu eftir úrslit bikarsins Harðvítugar deilur og tómur völlur hjá nýju liði Alberts Myndasyrpa: Gleðin við völd í Laugardal „Ef ég hefði fengið að velja þá hefði ég alltaf valið eldinguna“ Neitar að hafa tekið þátt í mannráni „Maður er í þessu til þess að vinna titla“ „Getur vel verið að ég sé bara með Aftureldingargleraugu“ „Við náðum einum af þessum stóru í ár“ „Maður skal brennimerkja þessa stund í hjarta sínu og sál“ Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Lagði upp á leið í undanúrslit FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann Viktor skoraði í fjórða sigrinum í röð Markasúpa í Noregi Spenntur að sjá rauða hafið í stúkunni Meðvitaðir um pressuna Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“ Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Ólafur skilur Magga en er ekki sammála Róbert Frosti með slitið krossband og á leið í aðgerð Sjáðu markaveislur United og Bayern München Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Sjá meira