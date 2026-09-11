Enski boltinn

Arteta mjög hissa á um­mælum Jesus

Aron Guðmundsson skrifar
Ummæli Gabriel Jesus, eftir að hann gekk í raðir Barcelona frá Arsenal, kom Mikel Arteta stjóra Arsenal í opna skjöldu.
Ummæli Gabriel Jesus, eftir að hann gekk í raðir Barcelona frá Arsenal, kom Mikel Arteta stjóra Arsenal í opna skjöldu. Vísir/Getty

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, er mjög hissa á ummælum sem fyrrverandi leikmaður félagsins, Gabriel Jesus lét falla eftir að félagsskipti hans til Barcelona gengu í gegn á dögunum. 

Jesus gekk í raðir Barcelona eftir fjögurra ára veru hjá Arsenal og lét það í ljós í viðtali skömmu eftir komuna til Spánar að hann væri mjög ósáttur við það hvernig komið var fram við hann hjá Arsenal á lokadögum hans hjá félaginu.

Eftir undirbúningstímabilið var Jesus látinn æfa einn, merki um að hann væri ekki í plönum Arteta fyrir tímabilið.

„Enginn sagði mér neitt,“ sagði Jesus meðal annars í viðtali við SportyTV. „Ég gerði mitt besta til að verða tilbúinn í að spila aftur á hæsta gæðastigi.“

Ummæli Jesus voru borin undir Arteta á blaðamannafundi í morgun.

Klippa: Arteta hissa á Jesus

„Ég er mjög hissa á ummælum hans, í fullri hreinskilni sagt,“ sagði Arteta. „Sér í lagi vegna þess að ég átti einn á einn samtal við hann í búningsklefanum.

Þar töluðum við um þakklæti í garð hvors annars. Ég veit ekki. Þetta er í lagi. Ég get skilið að þegar þú þarft að færa einhverjum vondar fréttir eða fréttir sem hann á ekki von á þá gæti viðkomandi brugðist svona við.“

Svar Arteta í fullri lengd má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni. Arsenal heimsækir Sunderland í ensku úrvalsdeildinni annað kvöld.

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