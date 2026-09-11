Arteta mjög hissa á ummælum Jesus Aron Guðmundsson skrifar 11. september 2026 13:00 Ummæli Gabriel Jesus, eftir að hann gekk í raðir Barcelona frá Arsenal, kom Mikel Arteta stjóra Arsenal í opna skjöldu. Vísir/Getty Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, er mjög hissa á ummælum sem fyrrverandi leikmaður félagsins, Gabriel Jesus lét falla eftir að félagsskipti hans til Barcelona gengu í gegn á dögunum. Jesus gekk í raðir Barcelona eftir fjögurra ára veru hjá Arsenal og lét það í ljós í viðtali skömmu eftir komuna til Spánar að hann væri mjög ósáttur við það hvernig komið var fram við hann hjá Arsenal á lokadögum hans hjá félaginu. Eftir undirbúningstímabilið var Jesus látinn æfa einn, merki um að hann væri ekki í plönum Arteta fyrir tímabilið. „Enginn sagði mér neitt,“ sagði Jesus meðal annars í viðtali við SportyTV. „Ég gerði mitt besta til að verða tilbúinn í að spila aftur á hæsta gæðastigi.“ Ummæli Jesus voru borin undir Arteta á blaðamannafundi í morgun. Klippa: Arteta hissa á Jesus „Ég er mjög hissa á ummælum hans, í fullri hreinskilni sagt,“ sagði Arteta. „Sér í lagi vegna þess að ég átti einn á einn samtal við hann í búningsklefanum. Þar töluðum við um þakklæti í garð hvors annars. Ég veit ekki. Þetta er í lagi. Ég get skilið að þegar þú þarft að færa einhverjum vondar fréttir eða fréttir sem hann á ekki von á þá gæti viðkomandi brugðist svona við.“ Svar Arteta í fullri lengd má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni. Arsenal heimsækir Sunderland í ensku úrvalsdeildinni annað kvöld. Enski boltinn Arsenal FC FC Barcelona Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ Fótbolti Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Fótbolti ÍBV samdi við bandarískan hermann Handbolti „Pirraðastur er ég yfir þessum tíu lokamínútum“ Handbolti Fékk drauminn uppfylltan eftir MND greiningu Sport Sjáðu markaveislur United og Bayern München Fótbolti Ólafur skilur Magga en er ekki sammála Íslenski boltinn „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Enski boltinn Arteta mjög hissa á ummælum Jesus Enski boltinn Fleiri fréttir Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Treyjur Liverpool taka breytingum Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Sjá meira