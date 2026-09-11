„Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Andri Broddason skrifar 11. september 2026 10:33 Lewis Hall hefur framlengt sínum samning við Newcastle United og virðist ekki vera á förum frá félaginu. Michael Driver/NurPhoto/Getty Images Mikið hefur gengið á hjá varnarmanninum Lewis Hall en hann hefur verið mikið orðaður við Manchester United í sumar. Hann hefur nú skrifað undir nýjan samning við Newcastle United sem mun gilda til 2031. Lewis Hall segist vera virkilega stoltur af því að hafa skrifað undir annan samning við félagið sem hann hefur stutt frá því hann var lítill strákur. Stuðningsmennirnir skipta hann miklu máli enda er fjölskylda hans hluti af þeim hóp. Hall var leikmaður í akademíu Chelsea og fór þaðan til Newcastle árið 2023. Fyrst fór hann að láni en var svo keyptur yfir til Newcastle. Hann hefur spilað 106 leiki fyrir Newcastle og skorað tvö mörk fyrir félagið. Matthias Jaissle kom í sumar sem þjálfari Newcastle og hefur komið með ferskt blóð inn í liðið. Hann hrósaði Hall mikið fyrir hugarfarið hans og frammistöðu hans síðan hann varð leikmaður liðsins. „Það er gott að heyra hrós frá hverjum sem er en enn betra þegar þjálfarinn þinn segir þetta. Ég ætla bara að halda áfram mínu striki, gera það sem þjálfarinn vill að ég geri og gera það sem er best fyrir liðið.“ Hall lítur á áhuga Manchester United sem góðan hlut en hann sér sig ekki spila með öðru liði. „Svo lengi sem ég er leikmaður Newcastle, sem er vonandi eins lengi og mögulegt er, en ég mun alltaf gera mitt besta fyrir félagið. Ég elska að spila fyrir félagið.“ Enski boltinn Newcastle United Manchester United Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Fótbolti ÍBV samdi við bandarískan hermann Handbolti „Pirraðastur er ég yfir þessum tíu lokamínútum“ Handbolti Fékk drauminn uppfylltan eftir MND greiningu Sport Sjáðu markaveislur United og Bayern München Fótbolti Hætti strax eftir leik en forsetinn hafnar uppsögninni Fótbolti United aldrei í vandræðum Fótbolti Róbert Frosti með slitið krossband og á leið í aðgerð Fótbolti Þrjár Evrópuþjóðir í undanúrslitum Körfubolti Fleiri fréttir „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Treyjur Liverpool taka breytingum Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Hull hélt hreinu og ekkert mark komið hjá Villa Arbeloa í brasi City marði Coventry Sjá meira