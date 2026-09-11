Enski boltinn

„Vil spila fyrir fé­lagið eins lengi og mögu­legt er“

Andri Broddason skrifar
Lewis Hall hefur framlengt sínum samning við Newcastle United og virðist ekki vera á förum frá félaginu.
Lewis Hall hefur framlengt sínum samning við Newcastle United og virðist ekki vera á förum frá félaginu. Michael Driver/NurPhoto/Getty Images

Mikið hefur gengið á hjá varnarmanninum Lewis Hall en hann hefur verið mikið orðaður við Manchester United í sumar. Hann hefur nú skrifað undir nýjan samning við Newcastle United sem mun gilda til 2031.

Lewis Hall segist vera virkilega stoltur af því að hafa skrifað undir annan samning við félagið sem hann hefur stutt frá því hann var lítill strákur. Stuðningsmennirnir skipta hann miklu máli enda er fjölskylda hans hluti af þeim hóp.

Hall var leikmaður í akademíu Chelsea og fór þaðan til Newcastle árið 2023. Fyrst fór hann að láni en var svo keyptur yfir til Newcastle. Hann hefur spilað 106 leiki fyrir Newcastle og skorað tvö mörk fyrir félagið.

Matthias Jaissle kom í sumar sem þjálfari Newcastle og hefur komið með ferskt blóð inn í liðið. Hann hrósaði Hall mikið fyrir hugarfarið hans og frammistöðu hans síðan hann varð leikmaður liðsins.

„Það er gott að heyra hrós frá hverjum sem er en enn betra þegar þjálfarinn þinn segir þetta. Ég ætla bara að halda áfram mínu striki, gera það sem þjálfarinn vill að ég geri og gera það sem er best fyrir liðið.“

Hall lítur á áhuga Manchester United sem góðan hlut en hann sér sig ekki spila með öðru liði.

„Svo lengi sem ég er leikmaður Newcastle, sem er vonandi eins lengi og mögulegt er, en ég mun alltaf gera mitt besta fyrir félagið. Ég elska að spila fyrir félagið.“

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