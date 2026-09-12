Forráðamenn danska knattspyrnuliðsins AB í Danmörku eru ósáttir með umfjöllun danska vefmiðilsins Bold sem sagði Fannar Berg Gunnólfsson, þjálfara AB, hafa veist að dómurum eftir leik liðsins gegn Kolding á dögunum.
Fannar fékk að líta rauða spjaldið í leiknum fyrir að sparka í auglýsingaskilti við völlinn og var málið tekið fyrir og Íslendingurinn dæmdur í tveggja leikja bann.
AB unir niðurstöðu aganefndar danska knattspyrnusambandsins en er hins vegar ekki sátt við þá umfjöllun sem málið fékk í Bold og segir hana „öfgafulla rangtúlkun“.
Búið sé að fara yfir myndefni frá leiknum. Félagið styður Fannar í málinu og segir hann aldrei áður hafa fengið rautt spjald á sínum ferli sem þjálfari.
„Fannar vissi ekki að hann mætti ekki fara inn á völlinn eftir leik í kjölfar þess að hafa fengið rautt spjald. Fannar ætlaði að biðja dómara leiksins afsökunar en var meinaður aðgangur,“ segir í yfirlýsingu AB sem má lesa í heild sinni hér.
Bold vitnar í úrskurð aganefndar danska knattspyrnusambandsins í sinni frétt af málinu en segir að auki að Fannar hafi reynt að nálgast dómara leiksins í leikmannagöngunum á leikvanginum sem spilað var á. Öryggisverðir hafi stöðvað för hans þar.
„Hann hefur brennandi áhuga á starfi sínu og vill einfaldlega skilja hvers vegna hlutirnir gerast og þróast eins og þeir gera. Ef það hefur komið óviðeigandi út í þessu tilfelli vitum við að hann harmar það.“