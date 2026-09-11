FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann

Dómstólar FIFA dæmdu tvo fyrrverandi forseta knattspyrnusambanda í lífstíðarbann frá íþróttinni í dag. Annar þeirra var áfram í starfi þrátt fyrir að hafa tekið þátt í mútuhneyksli tengt FIFA árið 2011.
Vincent Cassell, sem leiddi knattspyrnuna í Montserrat um árabil, var í dag dæmdur fyrir að „misnota stöðu sína og kerfisbundna hagsmunaárekstra“ auk misnotkunar á fé frá FIFA, eftir því sem segir í yfirlýsingu frá FIFA í dag.
Fyrrverandi forseti knattspyrnusambands Maldíveyja, Bassam Adeel Jaleel, var einnig bannsettur úr sportinu fyrir að „misnota Covid 19 sjóð FIFA fyrir eigin hag“.
Á meðan faraldrinum stóð árið 2020 gaf FIFA út að sambandið myndi reiða fram einn og hálfan milljarð Bandaríkjadala í fjárhagsaðstoð, bæði í formi styrkja og lána.
Fjölmiðlar í Maldívum greindi frá því fyrr á þessu árið að Jaleel hafi verið dæmdur í 23 ára fangelsi fyrir að draga að sér 1,2 milljónir Bandaríkjadala frá FIFA. Féð var ætlað knattspyrnufélögum á eyjunum en hann nýtti það sjálfur til kaupa á íbúðum og fleiru.
Cassell og framkvæmdastjóri undir hans stjórn í Montserrat, Tandica Hughes, játuðu sök fyrir dómstólum í apríl eftir að hafa verið ákærð fyrir að skjóta undan skatti.
Bæði Cassell og Hughes voru ákærðir af siðanefnd FIFA árið 2011 í tengslum við mútuþægni knattspyrnusambanda í Karíbahafinu sem sagðir voru hafa þegið 40 þúsund dali frá Mohamed Bin Hammam sem var þá í forsetaframboði gegn Sepp Blatter.
Cassell og Hughes héldu hins vegar áfram að reka knattspyrnusamband Montserrat sem fær um tvær milljónir dala árlega frá FIFA. Frá því að þeir játuðu sök fyrir dómstólum í apríl hefur neyðarstjórn á vegum FIFA annast rekstur sambandsins.
Cassell var sektaður um eina milljón svissneskra franka og dæmdur í lífstíðarbann frá fótbolta. Það sama á við um Jaleel frá Maldívum, hann fékk sömu sekt og einnig lífstíðarbann.
Hughes var dæmdur í 15 ára bann og sektaður um 150 þúsund svissneska franka. Mohamed Ageel, fyrrum fjármálastjóri í Maldívum, fékk tíu ára bann og sektaður um 100 þúsund franka.