Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Valur Páll Eiríksson skrifar 11. september 2026 22:32 Álvarez er hér til vinstri að fagna marki með Jarrod Bowen. Báðir eru áfram hjá West Ham í ensku B-deildinni í vetur. Sá mexíkóski þvertekur fyrir ásakanir í heimalandinu. Rob Newell - CameraSport via Getty Images Edson Álvarez, fyrirliði mexíkóska landsliðsins, hafnar ásökunum um að hann hafi skipulagt mannrán. Hann var sakaður um slíkt í mexíkóskum fjölmiðlum í dag. Kvikmyndagerðamaðurinn Juan Jose Lopez Ordonez sakar Álvarez um að hafa lagt á ráðin um að ræna sér í Mexíkó í nóvember 2024. Ordonez segir tvö menn hafa rænt sér, hótað sér, bundið fyrir augu sín, verið vopnuð og sprautað hann í hálsinn. Ordonez segist eiga inni 3,5 milljónir pesóa hjá Álvarez eftir að hafa unnið með mexíkóska fyrirliðanum að heimildamynd. Hann segist hafa óskað greiðslu árið 2024 en hafi einnig átt í útistöðum við fjölskyldu Álvarez um húseignir sem Odronez kveðst eiga. Hann greindi frá þessu í viðtali við mexíkóska fréttamiðilin TVNotas. Álvarez hafnar ásökunum Ordonez algjörlega og segir lagateymi sitt muni taka fast á rógburði gegn sér. Álvarez birti langa yfirlýsingu á Instagram-síðu sinni þar sem hann segir nafn sitt hafa verið bendlað við allskyns hluti í gegnum tíðina en komið hafi að þolmörkum við viðtal Ordonez. „Ég hafna alfarið tengingu minni og ásökunum um átök sem snerta mig ekki neitt,“ segir Álvarez meðal annars. „Telji einhver að hann hafi sannanir um ólögmæta hegðun mína eru til staðar yfirvöld sem taka á slíku. Alvarlegar ásakanir þarf að styðja með sönnunargögnum sem koma skal til viðeigandi yfirvalda en ekki í gegnum yfirlýsingar í fjölmiðlum sem blása hluti upp og setja athygli ofar staðreyndum og sannleik“ segir einnig í yfirlýsingunni. Álvarez er leikmaður West Ham United sem féll í vor í ensku B-deildina. Hann var keyptur frá Ajax í Hollandi á 35 milljónir punda árið 2023. Hann lék sem lánsmaður hjá Fenerbahce í Tyrklandi á síðustu leiktíð eftir að hafa lent upp á kant við þáverandi þjálfara Graham Potter. Búist var við brottför hans frá Hömrunum í sumar en honum tókst ekki að tryggja sér samning annars staðar. Hann hefur leikið 102 landsleiki fyrir Mexíkó og lék fjóra leiki með liðinu á HM í sumar, sem fyrirliði landsliðsins. West Ham rústaði Hollywood-liði Wrexham 6-0 í ensku B-deildinni fyrr í kvöld. Álvarez var ekki í leikmannahópi West Ham í leiknum. West Ham United Mexíkó Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Breiðablik - Afturelding 2-1 | Blikar bikarmeistarar í annað sinn Íslenski boltinn Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ Fótbolti FIFA dæmir tvo í lífstíðarbann Fótbolti Sautján mörk Gunnars dugðu skammt Handbolti Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Fótbolti ÍBV samdi við bandarískan hermann Handbolti Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Enski boltinn „Pirraðastur er ég yfir þessum tíu lokamínútum“ Handbolti Arteta mjög hissa á ummælum Jesus Enski boltinn Fleiri fréttir Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Treyjur Liverpool taka breytingum Ekki sést á leikjum Nottingham Forest síðan í febrúar Ekkert benti til brottfarar Howe en félagið var með plan Joey Barton mun þurfa að dúsa áfram í fangelsi Raya lengi að taka sig til og Gabriel bestur í glímu Sjáðu sigurmark Ødegaard og glæsilegt jöfnunarmark Maitland-Niles Lögreglan rannsakar átök milli stuðningsmanns og leikmanns Versti stjóri Bretlandseyja? Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Haaland sló met Agüero Sjá meira