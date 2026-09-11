„Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“ Stefán Árni Pálsson skrifar 11. september 2026 12:02 Magnús Már ætlar að taka þennan bikar heim í kvöld. vísir/anton „Það er klárlega gleði og mikil stemning fyrir leiknum, bara tilhlökkun að fara að keppa hérna á Laugardalsvelli. Við höfum frábærar minningar frá því að við unnum Keflavík og skrifuðum nýjan kafla í fótboltanum í Mosfellsbæ fyrir tveimur árum. Frábær minning með stuðningsmönnum okkar hérna og við erum að skrifa nýjan kafla í fótboltanum í Mosó,“ segir Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, fyrir bikarúrslitaleikinn gegn Breiðabliki í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 19:00. Afturelding hefur nú þegar tryggt sér sigur í Lengjudeildinni og verður í deild þeirra bestu næsta sumar. En sigur í kvöld gæti gert tímabilið algjörlega ógleymanlegt. „Við höfum mikla trú á því sem við erum að gera og það hefur gengið vel í sumar. Það er mikið sjálfstraust í hópnum og ég vona að það sjáist í leiknum. Við erum búnir að undirbúa leikinn vel undanfarna daga og ég hef það mikla trú á strákunum að ég hef ekki nokkurn vafa um það að við munum eiga góðan leik.“ Margir vilja meina að pressan sé öll á Blikunum í kvöld, en er Magnús sammála því? „Ef þú horfir í sögubækurnar þá hefur einu sinni gerst að lið í neðri deild vinni bikarinn og það var fyrir 55 árum, árið 1971, 18 árum áður en ég fæddist. Það hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik.“ En lítið hefur gengið upp hjá Blikum í Bestu-deildinni undanfarnar vikur. „Ég horfi bara þannig á Breiðablik sem er með gott lið, góða leikmenn og góða þjálfara. Við erum minna að spá í þeim, við erum meira að spá í okkur. Við höfum verið að spila úrslitaleiki undanfarin ár í úrslitakeppninni, mikið af stórum leikjum og við elskum stóra leiki. Við erum að fara í þriðja skipti á Laugardalsvöll í úrslitaleik á fjórum árum. Þannig að bæði leikmennirnir og við í þjálfarateyminu og allir í kringum félagið búa allir að þeirri reynslu.“ Klippa: „Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“ Mjólkurbikar karla Breiðablik Afturelding Mest lesið Vandræðalegasta viðtal sögunnar? Fótbolti Gummi Ben fór á kostum: „Hvað varst þú að gera?!“ Fótbolti Infantino hylmi yfir fjárdrátt Eto'o fyrir stuðning Fótbolti ÍBV samdi við bandarískan hermann Handbolti „Pirraðastur er ég yfir þessum tíu lokamínútum“ Handbolti Fékk drauminn uppfylltan eftir MND greiningu Sport Sjáðu markaveislur United og Bayern München Fótbolti Ólafur skilur Magga en er ekki sammála Íslenski boltinn Besta frjálsíþróttafólk heims mætist í nýju móti Sport „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Enski boltinn Fleiri fréttir „Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“ Ólafur skilur Magga en er ekki sammála „Vona að það verði enginn munur á vellinum“ Góðar og slæmar fréttir fyrir íslensku liðin sem ætla í Evrópudeildina Á ekki að snúast um karla gegn konum Pressa á Blikum og skipulagið gagnrýnt „Gríðarleg vonbrigði“ Víkinga en stór áfangi í augsýn Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ Sjá meira