Íslenski boltinn

„Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Magnús Már ætlar að taka þennan bikar heim í kvöld.
Magnús Már ætlar að taka þennan bikar heim í kvöld. vísir/anton

„Það er klárlega gleði og mikil stemning fyrir leiknum, bara tilhlökkun að fara að keppa hérna á Laugardalsvelli. Við höfum frábærar minningar frá því að við unnum Keflavík og skrifuðum nýjan kafla í fótboltanum í Mosfellsbæ fyrir tveimur árum. Frábær minning með stuðningsmönnum okkar hérna og við erum að skrifa nýjan kafla í fótboltanum í Mosó,“ segir Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, fyrir bikarúrslitaleikinn gegn Breiðabliki í kvöld.

Leikurinn hefst klukkan 19:00. Afturelding hefur nú þegar tryggt sér sigur í Lengjudeildinni og verður í deild þeirra bestu næsta sumar. En sigur í kvöld gæti gert tímabilið algjörlega ógleymanlegt.

„Við höfum mikla trú á því sem við erum að gera og það hefur gengið vel í sumar. Það er mikið sjálfstraust í hópnum og ég vona að það sjáist í leiknum. Við erum búnir að undirbúa leikinn vel undanfarna daga og ég hef það mikla trú á strákunum að ég hef ekki nokkurn vafa um það að við munum eiga góðan leik.“

Margir vilja meina að pressan sé öll á Blikunum í kvöld, en er Magnús sammála því?

„Ef þú horfir í sögubækurnar þá hefur einu sinni gerst að lið í neðri deild vinni bikarinn og það var fyrir 55 árum, árið 1971, 18 árum áður en ég fæddist. Það hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik.“

En lítið hefur gengið upp hjá Blikum í Bestu-deildinni undanfarnar vikur.

„Ég horfi bara þannig á Breiðablik sem er með gott lið, góða leikmenn og góða þjálfara. Við erum minna að spá í þeim, við erum meira að spá í okkur. Við höfum verið að spila úrslitaleiki undanfarin ár í úrslitakeppninni, mikið af stórum leikjum og við elskum stóra leiki. Við erum að fara í þriðja skipti á Laugardalsvöll í úrslitaleik á fjórum árum. Þannig að bæði leikmennirnir og við í þjálfarateyminu og allir í kringum félagið búa allir að þeirri reynslu.“

Klippa: „Hljóta allir að sjá á hverjum pressan er í þessum leik“
Mjólkurbikar karla Breiðablik Afturelding

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