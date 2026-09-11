Fimm eru látnir og 67 særðir eftir að rússneskur dróni hæfði verslunarmiðstöð í Úkraínu. Töluvert af almennum borgurum var á svæðinu.
Verslunarmiðstöðin er í bænum Pavlohrad sem er borg í Dnipropetrovsk-héraðinu. Þetta er í þriðja skiptið í þessari viku sem Rússar gera árásir á verslunarmiðstöðvar í landinu samkvæmt úkraínskum miðlum sem BBC hefur eftir. Fyrir mánuði var gerð árás á verslunarmiðstöð í Kryvyi Rih-borginni og þar létust sextán.
Árásin átti sér stað um miðjan dag og var töluvert af fólki á svæðinu að sögn Ivan Vyhivskyi, innanríkisráðherra Úkraínu. Oleksandr Hanzha, ríkisstjóri héraðsins, greindi frá tölu látinna en af þeim 67 særðu eru átta þeirra börn.
Rússar tilkynntu einnig um árás á Úkraínu aðfaranótt fimmtudags þar sem skotmarkið var borgin Sochi. Þar létust þrír og 28 voru særðir.
Liðin eru fjögur og hálft ár frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu en ekkert vopnahlé er í sjónmáli. Donald Trump Bandaríkjaforseti sendi fulltrúa sína á fundi annars vegar með Vladimír Pútín Rússlandsforseta og Vólódimír Selenskí Úkraínuforseta.