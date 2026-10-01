Erlent

Al­var­lega slasaður eftir fall af svölum

Agnar Már Másson skrifar
Maðurinn er samt ekki í lífshættu.
Maðurinn er samt ekki í lífshættu. Vísir/Vilhelm

Starfsmaður á byggingarsvæði í Neskaupstað slasaðist alvarlega á þriðjudag þegar hann féll af svölum. Hann er ekki talin í lífshættu.

Rúv greindi fyrst frá en Ari Magnús Benediktsson, framkvæmdastjóri Nestaks, segir við Vísi að starfmaðurinn hafi fallið við vinnu á þriðjudagsmorgni og slasast alvarlega.

Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn á Austurlandi, segir í samtali við Vísi að slysið hafi orðið á byggingarsvæði þar sem maðurinn hafi fallið af svölum um eina og hálfa hæð. 

Kristján segir að starfsmaðurinn sé talsvert slasaður, hafi meðal annars hlotið beinbrot, en sé ekki í lífshættu.

Lögregluþjónninn segir að slysið hafi orðið á byggingarsvæði. Á annan tug starfsmanna vinna hjá Nestak. 

Slysið er nú til rannsóknar hjá lögreglu og Vinnueftirlitinu, að sögn Kristjáns.

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