Starfsmaður á byggingarsvæði í Neskaupstað slasaðist alvarlega á þriðjudag þegar hann féll af svölum. Hann er ekki talin í lífshættu.
Rúv greindi fyrst frá en Ari Magnús Benediktsson, framkvæmdastjóri Nestaks, segir við Vísi að starfmaðurinn hafi fallið við vinnu á þriðjudagsmorgni og slasast alvarlega.
Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn á Austurlandi, segir í samtali við Vísi að slysið hafi orðið á byggingarsvæði þar sem maðurinn hafi fallið af svölum um eina og hálfa hæð.
Kristján segir að starfsmaðurinn sé talsvert slasaður, hafi meðal annars hlotið beinbrot, en sé ekki í lífshættu.
Lögregluþjónninn segir að slysið hafi orðið á byggingarsvæði. Á annan tug starfsmanna vinna hjá Nestak.
Slysið er nú til rannsóknar hjá lögreglu og Vinnueftirlitinu, að sögn Kristjáns.