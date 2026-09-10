Kristinn V. Jóhannsson, vallarstjóri Laugardalsvallar, segir að það muni kosta mikla vinnu að sjá til þess að völlurinn verði upp á sitt besta fyrir bikarúrslitaleik kvenna í fótbolta á laugardaginn. Aðeins um 17 klukkutímar líða frá fögnuði bikarmeistara karla á vellinum annað kvöld þar til að konurnar hefja þar upphitun daginn eftir.
Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitaleik Mjólkurbikars karla annað kvöld klukkan 19. Það veltur svo á því hve lengi bikarmeistararnir fagna, og hvort leikurinn endar eftir 90 mínútur, framlengingu eða vítaspyrnukeppni, hvenær Kristinn og hans fólk getur byrjað að laga völlinn fyrir úrslitaleik Þróttar og Grindavíkur/Njarðvíkur kvennamegin, sem hefst klukkan 16 á laugardag.
„Ég hef engar áhyggjur. Við erum með ótrúlega öflugt starfsfólk hérna sem hefur unnið að þessu. Liðin hafa komið hingað í vikunni að skoða völlinn og kynna sér aðstæður. Karlarnir spila svo á föstudaginn og við verðum í vinnu fram á nóttina og fram undir morgun fyrir kvennaleikinn. Það verður mikil vinna á milli leikja en ég vona að það verði enginn munur á vellinum á milli leikja,“ segir Kristinn.
Kristinn og hans fólk mun laga sár á vellinum eftir úrslitaleik karla, slá hann og gera sitt svo að völlurinn verði aftur upp á sitt besta á laugardaginn.
„Við erum vel undirbúnir fyrir það að hafa tvo leiki hér í röð, tvær helgar í röð, og svo koma landsleikir í kjölfarið. Þetta verður bara stuð og stemning yfir helgina,“ segir Kristinn. Eftir rúma viku verða nefnilega aftur tveir úrslitaleikir á vellinum, í umspili Lengjudeildar karla og bikarkeppni neðrideildarliða, áður en karla- og kvennalandslið Íslands eiga svo leiki á vellinum.
Kristinn segir stöðuna á vellinum mjög góða.
„Það hefur verið lítið álag í ágúst þó við höfum haft fullt af æfingum yngri landsliða, og úrslitaleiki Rey Cup í lok júlí. Núna byrjar leikjaálagið okkar af alvöru, 10-11 leikir fram að jólum og hátt í 30 æfingar. Völlurinn þarf að vera sterkur og góður fyrir þetta álag.“
Eftir miklar endurbætur á vellinum, þar sem hitakerfi var lagt undir völlinn, hann færður nær stærri stúkunni og blandað gras notað í stað aðeins náttúrulegs grass, er komin fín reynsla á völlinn núna. Rúmt ár er frá breytingunum, tvö sumur, og vonir standa til þess að völlurinn þjóni sínu hlutverki yfir vetrarmánuðina líkt og nú er orðin nauðsyn í evrópskum fótbolta.
Íslandsmeistarar Víkings misstu reyndar af tækifærinu til að spila á Laugardalsvelli fram að jólum, í Sambandsdeild Evrópu, en landsliðin munu spila þar í október og nóvember þegar allra veðra er von.
KSÍ festi nýverið kaup á sérstakri „pulsu“ sem notuð hefur verið til að verja völlinn í frosti og Kristinn fagnar því.
„Það var nauðsynlegt fyrir okkur. Við þurfum að spila hérna yfir vetrarmánuði, sem var ekki áður fyrr, og pulsan hjálpar að vissu leyti. Hún kemur að góðum notum í ákveðnum veðrum og er góð viðbót við þessa framkvæmd.“
En hvar er pulsan, sem nær yfir allan Laugardalsvöll þegar breitt er úr henni, eiginlega geymd?
„Það fer lítið fyrir þessu. Þetta eru einhverjir fermetrar en við finnum stað hérna í einhverju horninu.“