Íslenski boltinn

Þróttarar komnir yfir í ein­vígi sínu gegn Njarð­vík

Aron Guðmundsson skrifar
Sigurvin Ólafsson, þjálfari Þróttar Reykjavíkur
Sigurvin Ólafsson, þjálfari Þróttar Reykjavíkur

Þróttur Reykjavík er komið yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík í undanúrslitum umspils Lengjudeildarinnar í fótbolta eftir 1-0 sigur í fyrri leik liðanna í Njarðvík í kvöld.

Þróttarar enduðu í 2.sæti Lengju­deildarinnar en Njarðvík í því fimmta en liðin í sætum tvö til og með fimm tryggðu sér sæti í um­spilinu á meðan að topp­lið Aftur­eldingar tryggði sér beint sæti upp í Bestu deildina.

Það dró snemma til tíðinda í leik liðanna í Njarðvík í kvöld því Sigurður Egill Lárus­son kom Þrótturum yfir strax á 7. mínútu leiksins.

Reyndist þetta vera eina mark leiksins og halda því Þróttarar á sinn heima­völl með eins marks for­ystu fyrir seinni leikinn. Saman­lögð úr­slit leikjanna tveggja sker úr um það hvort liðið fer áfram í hreinan úr­slita­leik um sæti í Bestu deildinni gegn sigur­vegaranum úr ein­vígi HK og Fylkis.

Seinni leikur Þróttar Reykja­víkur og Njarðvíkur í um­spili Lengju­deildarinnar fer fram á sunnu­daginn næst­komandi á Pepsi vellinum í Laugar­dalnum.

Lengjudeild karla Þróttur Reykjavík UMF Njarðvík

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