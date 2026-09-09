Þróttur Reykjavík er komið yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík í undanúrslitum umspils Lengjudeildarinnar í fótbolta eftir 1-0 sigur í fyrri leik liðanna í Njarðvík í kvöld.
Þróttarar enduðu í 2.sæti Lengjudeildarinnar en Njarðvík í því fimmta en liðin í sætum tvö til og með fimm tryggðu sér sæti í umspilinu á meðan að topplið Aftureldingar tryggði sér beint sæti upp í Bestu deildina.
Það dró snemma til tíðinda í leik liðanna í Njarðvík í kvöld því Sigurður Egill Lárusson kom Þrótturum yfir strax á 7. mínútu leiksins.
Reyndist þetta vera eina mark leiksins og halda því Þróttarar á sinn heimavöll með eins marks forystu fyrir seinni leikinn. Samanlögð úrslit leikjanna tveggja sker úr um það hvort liðið fer áfram í hreinan úrslitaleik um sæti í Bestu deildinni gegn sigurvegaranum úr einvígi HK og Fylkis.
Seinni leikur Þróttar Reykjavíkur og Njarðvíkur í umspili Lengjudeildarinnar fer fram á sunnudaginn næstkomandi á Pepsi vellinum í Laugardalnum.