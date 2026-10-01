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Ír­land - Austur­ríki 2-2 | Svekkjandi jafn­tefli fyrir Heimi

Andri Broddason skrifar
Heimir Hallgrímsson þarf að sætta sig við jafntefli eftir að hafa gert klaufalegt jafntefli við Austurríki
Heimir Hallgrímsson þarf að sætta sig við jafntefli eftir að hafa gert klaufalegt jafntefli við Austurríki Ben McShane/Getty Images

Írland gerði svekkjandi jafntefli þegar liðið tók á móti Austurríki í B-deild Þjóðadeildarinnar. Heimamenn voru með tveggja marka forystu í leikhléi en misstu hana niður á aðeins sex mínútna kafla í seinni hálfleik.

Strax á tólftu mínútu skoraði Troy Parrott glæsilegt mark þar sem hann sólaði hvern varnarmann Austurríkis á fætur öðrum og slapp einn gegn markmanni. Þar renndi hann boltanum snyrtilega fram hjá markmanninum og skoraði mark úr efstu hillu.

Írar voru með sterk tök á leiknum í fyrri hálfleik og rétt fyrir lok hans fengu þeir vítaspyrnu þegar Nicolas Seiwals braut á Ryan Manning inni í sínum eigin vítateig. Parrott fór á punktinn og skoraði annað mark sitt í leiknum og heldur áfram frábæru formi bæði með landsliðinu og félagsliðinu Real Betis.

Írar voru tveimur mörkum yfir í hálfleik en Austurríki kom ákveðið inn í seinni hálfleikinn og var greinilegt að liðið ætlaði að reyna að sækja úrslit í leiknum.

Austurríska liðið náði að minnka muninn á 70. mínútu eftir klaufagang í vörn Íra þar sem þeir töpuðu boltanum á hættulegum stað. Línuvörðurinn dæmdi rangstöðu en eftir skoðun myndbandsdómgæslu kom í ljós að markið var gilt.

Aðeins sex mínútum síðar jafnaði Austurríki metin eftir mark úr aukaspyrnu. Michael Gregoritsch tók aukaspyrnuna en Caoimhin Kelleher í marki Írlands var ringlaður í markinu og stóð þar frosinn og horfði einfaldlega á boltann fara inn í markið.

Það endaði með því að vera síðasta mark leiksins og þarf Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska landsliðsins, að sætta sig við svekkjandi jafntefli á heimavelli. Bæði mörk sem liðið fékk á sig voru klaufaleg og auðveldlega hefði verið hægt að koma í veg fyrir þau.

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