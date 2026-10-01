Írland gerði svekkjandi jafntefli þegar liðið tók á móti Austurríki í B-deild Þjóðadeildarinnar. Heimamenn voru með tveggja marka forystu í leikhléi en misstu hana niður á aðeins sex mínútna kafla í seinni hálfleik.
Strax á tólftu mínútu skoraði Troy Parrott glæsilegt mark þar sem hann sólaði hvern varnarmann Austurríkis á fætur öðrum og slapp einn gegn markmanni. Þar renndi hann boltanum snyrtilega fram hjá markmanninum og skoraði mark úr efstu hillu.
Írar voru með sterk tök á leiknum í fyrri hálfleik og rétt fyrir lok hans fengu þeir vítaspyrnu þegar Nicolas Seiwals braut á Ryan Manning inni í sínum eigin vítateig. Parrott fór á punktinn og skoraði annað mark sitt í leiknum og heldur áfram frábæru formi bæði með landsliðinu og félagsliðinu Real Betis.
Írar voru tveimur mörkum yfir í hálfleik en Austurríki kom ákveðið inn í seinni hálfleikinn og var greinilegt að liðið ætlaði að reyna að sækja úrslit í leiknum.
Austurríska liðið náði að minnka muninn á 70. mínútu eftir klaufagang í vörn Íra þar sem þeir töpuðu boltanum á hættulegum stað. Línuvörðurinn dæmdi rangstöðu en eftir skoðun myndbandsdómgæslu kom í ljós að markið var gilt.
Aðeins sex mínútum síðar jafnaði Austurríki metin eftir mark úr aukaspyrnu. Michael Gregoritsch tók aukaspyrnuna en Caoimhin Kelleher í marki Írlands var ringlaður í markinu og stóð þar frosinn og horfði einfaldlega á boltann fara inn í markið.
Það endaði með því að vera síðasta mark leiksins og þarf Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska landsliðsins, að sætta sig við svekkjandi jafntefli á heimavelli. Bæði mörk sem liðið fékk á sig voru klaufaleg og auðveldlega hefði verið hægt að koma í veg fyrir þau.