Danir tóku á móti Portúgal í A-deild Þjóðadeildarinnar í kvöld. Portúgal náði að sækja góðan 4-2 sigur en mikil dramatík var innan herbúða Portúgal fyrir leik þar sem Cristiano Ronaldo fór frá hópnum í gær.
Joao Cancelo kom Portúgal í forystuna strax á þrettándu mínútu en aðeins tíu mínútum síðar náði Mikkel Damsgaard að jafna metin fyrir Danmörku með glæsilegu marki. Hann fékk boltann við enda vítateigs Portúgal og skrúfaði boltann í bláhornið þar sem Diogo Costa náði ekki til hans.
Goncalo Ramos fær loksins tækifæri með Portúgal fyrst að Ronaldo er farinn og nýtti hann tækifærið vel. Bruno Fernandes gat frábæra sendingu inn fyrir vörn Danmerkur þar sem Ramos gat lagt boltann snyrtilega í mark Danmerkur.
Portúgal var með 2-1 forystu í hálfleik en snemma í seinni hálfleik náði Rasmus Hojlund að jafna metin fyrir Danmörku eftir frábæra sendingu frá Damsgaard. Eftir markið fagnaði Hojlund að hætti Ronaldo og ljóst er að hann lítur enn upp til hans þrátt fyrir að hann hafi ekki verið með í leiknum.
Portúgal náði forystunni í þriðja skiptið í leiknum nánast upp úr engu á 67. mínútu. Bruno Fernandes var með boltann fyrir utan teiginn þegar Vitinha tók sprettinn inn í teig Danmerkur. Fernandes gaf boltann beint á Vitinha sem skallaði boltann örugglega í hornið.
Varamaðurinn Joao Felix innsiglaði svo 4-2 sigur Portúgal með góðu marki og er Portúgal á toppi fjórða riðils með fullt hús stiga eftir fyrstu umferðina.