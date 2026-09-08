Lokaumferð Bestu deildar kvenna fyrir skiptingu kláraðist í gær og er hörð barátta um Gullskóinn. Baráttan er þó ekki sanngjörn þar sem leikmenn í neðri hluta deildarinnar spila færri leiki en liðin í efri hlutanum og fá þá sumir leikmenn fleiri leiki til að skora mörk.
Bestu Mörkin voru á dagskrá í gær þar sem Jóhann Fjalar Skaptason fékk sérfræðingana Mist Rúnarsdóttur og Katrínu Ásbjörnsdóttur með sér í sett. Þar ræddu sérfræðingarnir um baráttuna um markahæstu leikmenn deildarinnar.
Tíu lið eru í Bestu deild kvenna og er henni ekki skipt jafnt til þess að forðast það að lið sitji hjá. Því fara sex lið upp í efri hluta deildarinnar og aðeins fjögur lið í neðri hluta deildarinnar. Það gerir það að verkum að liðin í neðri hlutanum fá aðeins að spila þrjá leiki í viðbót en liðin í efri hlutanum spila sex leiki í viðbót.
„Þetta er svo pirrandi og það er nú ekki oft sem við sjáum leikmenn í neðri hlutanum berjast um þennan titil,“ sagði Katrín um stöðu Taylor Marie og Öldu Ólafsdóttur í keppninni um Gullskóinn. Þær eru báðar í hópi fimm markahæstu leikmanna tímabilsins en spila báðar með Fram sem er í neðri hluta deildarinnar og spila aðeins þrjá leiki í viðbót.
Á síðasta tímabili í Bestu deild karla bætti Benóný Breki Andrésson markamet Bestu deildar karla þegar hann lék með KR í neðri hlutanum. Til þess að lið í efri og neðri hluta deildarinnar fái jafnan möguleika á að bæta markametið ætti samkvæmt Katrínu að fjölga liðum og hafa þá sex lið í bæði efri og neðri hluta deildarinnar.
Sérfræðingarnir voru báðir spurðir um hver myndi fá Gullskóinn og voru bæði Mist og Katrín sammála um að Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir myndi verða markahæst.
„Ég tippaði á Hrafnhildi Ásu fyrir mót og ég ætla að halda mig við það út af því að hún fær fleiri leiki. Annars myndi ég segja að Taylor [Marie] myndi verða markahæst ef hún fengi fimm leiki,“ sagði Mist.
Ída Marín Hermannsdóttir er enn markahæst í deildinni með þrettán mörk en hún er farin til Hammarby IF í Svíþjóð og mun ekki spila meira. Allison Lowrey hjá ÍBV, Hrafnhildur Ása hjá Breiðablik og Taylor Marie hjá Fram eru allar jafnar með ellefu mörk.
Umræðuna má sjá í heild í spilaranum hér að ofan.