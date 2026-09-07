Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum Þorsteinn Hjálmsson skrifar 7. september 2026 22:50 Frá leik Víkings Reykjavíkur fyrr í sumar Víkingar unnu sinn þriðja leik í röð í Bestu deildinni í kvöld og spyrntu sér því frá botninum. Lagði liðið Stjörnuna að velli í Miðgarði í Garðabænum 1-2 og kom sigurmarkið undir blálokin. Fór leikurinn fram innanhúss, í Miðgarði í Garðabæ, en verið er að skipta um gervigras á Samsung-vellinum, heimavelli Stjörnunnar. Fyrir leik lýsti Einar Guðnason, þjálfari Víkings, óánægju sinni með leikstaðinn, en fannst honum leikvöllurinn ekki boðlegur fyrir leik í efstu deild í fótbolta. Fyrri hálfleikurinn var afar jafn. Bæði lið héldu vel í boltann á löngum köflum en þegar kom að lokasendingunni vantaði oft um á fínstillinguna. Færunum fjölgaði þó snögglega eftir um hálftíma leik. Líktist leikurinn þá mun meira borðtennis fremur en fótbolta. Í flestum tilvikum rataði þó boltinn beint í hendurnar á markvörðum liðanna boltinn small þó í tvígang í tréverki sitthvors marksins í fyrri hálfleiknum. Það kom þó mark stuttu fyrir hálfleiksflautið og var það gestanna. Emma Steinsen Jónsdóttir átti þá háa sendingu fram völlinn á Jasmín Erlu Ingadóttur sem skallaði hann inn fyrir beint í hlaupalínuna hjá Bergþóru Sól Ásmundsdóttur, sem kláraði færið fagmannlega. Botnliðið fór því með eins marks forystu inn í hálfleikinn í Miðgarði. Síðari hálfleikurinn fór afar rólega af stað og fátt markvert sem gerðist þar til á 61. mínútu. Þá sneiddi Snædís María Jörundsdóttir boltann með höfðinu í fjær hornið eftir fyrirgjöf frá hægri frá Þóru Maríu Hjaltadóttur. Allt orðið jafnt. Fá afgerandi færi litu dagsins ljós og leikurinn í raun í algjörum járnum. Það stefndi því allt í jafntefli, þar til á lokamínútu venjulegs leiktíma. Þá barst sending inn fyrir vörn Stjörnunnar á Thea Rhode sem lyfti boltanum yfir Bridgette Nicole Skiba í marki heimakvenna og endaði boltinn í netinu við mikinn fögnuð gestanna. Atvik leiksins Sigurmarkið mun mögulega reynast Víkingum gríðarlega mikilvægt í þeirri fallbaráttu sem fram undan er hjá liðinu þegar deildin skiptist nú í tvennt. Thea Rhode kláraði færið afar vel á ögurstundu. Stjörnur og skúrkar Margir leikmenn sem áttu glimrandi leik í Miðgarði í kvöld en hún Bergþóra Sól Ásmundsdóttir stóð upp úr. Gríðarlega dugleg í liði Víkinga og skoraði gott mark í fyrri hálfleiknum. Skúrkurinn er einbeitingarleysi Stjörnunnar undir lok leiks. Eftir að hafa varist mörgum stungusendingum Víkinga í leiknum afar vel þá brást það á ögurstundu. Dómarar Brynjar Þór Elvarsson var fínn í kvöld. Nokkuð öruggur í öllum sínum aðgerðum. Það kom þó upp atvik undir lok leiksins við varamannabekk Víkinga sem hefði mögulega verið hægt að leysa betur, en að sögn Einars Guðnasonar, þjálfara Víking, þá fékk til að mynda rangur leikmaður spjald í því atviki. Stemning og umgjörð Vonum að það þurfi ekki að fara margir leikir fram í Miðgarði. Frábært knatthús, en ekkert sérlega áhorfendavænt. „Virðingarleysi gagnvart deildinni“ „Við töpuðum þessum leik og ég er brjálaður yfir því,“ sagði Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar eftir tapið í Miðgarði gegn Víking. Óskar Smári Haraldsson er þjálfari Stjörnunnar í Bestu deild kvenna.Vísir/Lýður Óskar Smári var sérstaklega ósáttur með fyrri hálfleikinn. „Mjög lélegur af okkar hálfu, vorum daprar, orkulitlar og gæðalitlar. Slakur fyrri hálfleikur.“ Síðari hálfleikurinn var svo allt annar að mati Óskars Smára, en sigurmark leiksins situr í honum. „Vorum svo með öll tök á leiknum í seinni hálfleik og það var bara spurning hvenær við myndum skora seinna markið. Það særir mikið þegar að þær sparka 150 sinnum aftur fyrir línuna hjá okkur í leiknum, það var mjög augljóst hvað þær ætluðu að gera í leiknum, það var að komast aftur fyrir okkur. Það var mjög súrt að fá á sig nákvæmlega eins mörk, sérstaklega því ég fór vel yfir það í hálfleik. Það er súrt þegar sigurmarkið er svona. Mér fannst við töluvert sterkari í seinni hálfleik.“ Leikið var í Miðgarði og fannst Óskari Smára það ekki hafa áhrif á gang leiksins eða niðurstöðu hans, þrátt fyrir að Einar Guðnason, þjálfari Víkinga, hafi verið annarrar skoðunar. „Nei. Ég sagði það fyrir viðtalið að ég ætlaði að leyfa Einari [þjálfara Víkings] að væla um það, ég held að hann sé ekki vælandi núna. Það var ekki Miðgarði að kenna að við töpuðum hérna í dag, það var okkur sjálfum.“ Besta deildin mun nú skiptast í neðri- og efri hluta eftir leiki kvöldsins. Óskar Smári er ósáttur með hvernig hans lið er að koma inn í skiptinguna, með tvö töp á bakinu. „Við komum inn í skiptinguna skelfilega. Við erum búnar að tapa tveimur leikjum gegn tveimur liðum sem eru í fallbaráttu og takturinn og takturinn ekki góður og orkustigið lítið á allt of stórum köflum. Við förum inn í skiptinguna á slæmum stað. Við þurfum að breyta hlutum, það er nokkuð ljóst. Við þurfum að fara að sýna okkar rétta andlit, allt of langir kaflar í dag sem við gerðum það ekki. „Fáránlegt, gjörsamlega glórulaust“ Óskar Smári var að lokum spurður út í leikjaniðurröðunina í lokaumferðinni fyrir skiptinguna, en kollegi hans á hinum bekknum, Einar Guðnason þjálfari Víkinga, var afar ósáttur í viðtali eftir leik með fyrirkomulagið. Óskar Smári er sammála Einari og finnur til með Víkingunum. „Ég skil hann bara mjög vel. Ef ég væri hann þá væri ég brjálaður. Fáránlegt, gjörsamlega glórulaust. Þetta sýnir áhugaleysið sem er á kvennaknattspyrnu í dag. Þetta er enginn standard. Að spila þessa umferð á misjöfnum tímum svo að aðrir geta stillt um liðunum sínum. Þetta er bara fáránlegt. Ég á ekki orð yfir þetta. Þetta sýnir metnaðar- og virðingarleysi gagnvart deildinni sem slíkri. Þú myndir aldrei sjá þetta annars staðar. Ég skil hans gremju mjög vel og hann hefur örugglega ekki verið sáttur horfandi á aðra leiki þar sem að lið voru að skipta snemma og breyta sínum liðum út frá því að þau voru örugg eða ekki. Mér finnst þetta ekki í boði og bara ófaglegt. Lið sem spila mismunandi tímum á mismunandi stöðum, skil hans gremju mjög vel. Auðvitað á lokaumferðin að vera spiluð á sama tíma, að jafnt á að ganga yfir alla. Við erum í þessum blessaða fótbolta til að fá jafnræði og það er svo sannarlega ekki það sem Víkingarnir fengu í dag. Komu með bakið upp við vegg á meðan við vorum öruggar í topp sex. Mér finnst þetta á mjög lágu plani hjá KSÍ,“ sagði Óskar Smári að lokum. Besta deild kvenna Íslenski boltinn Stjarnan Víkingur Reykjavík