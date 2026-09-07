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Upp­gjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum

Þorsteinn Hjálmsson skrifar
Frá leik Víkings Reykjavíkur fyrr í sumar
Frá leik Víkings Reykjavíkur fyrr í sumar

Víkingar unnu sinn þriðja leik í röð í Bestu deildinni í kvöld og spyrntu sér því frá botninum. Lagði liðið Stjörnuna að velli í Miðgarði í Garða­bænum 1-2 og kom sigur­markið undir blá­lokin.

Fór leikurinn fram innan­húss, í Miðgarði í Garða­bæ, en verið er að skipta um gervi­gras á Sam­sung-vellinum, heima­velli Stjörnunnar. Fyrir leik lýsti Einar Guðna­son, þjálfari Víkings, óánægju sinni með leikstaðinn, en fannst honum leikvöllurinn ekki boð­legur fyrir leik í efstu deild í fót­bolta.

Fyrri hálf­leikurinn var afar jafn. Bæði lið héldu vel í boltann á löngum köflum en þegar kom að loka­sendingunni vantaði oft um á fín­stillinguna.

Færunum fjölgaði þó snögg­lega eftir um hálftíma leik. Líktist leikurinn þá mun meira borðtennis fremur en fót­bolta. Í flestum til­vikum rataði þó boltinn beint í hendurnar á mark­vörðum liðanna boltinn small þó í tví­gang í tré­verki sitt­hvors marksins í fyrri hálf­leiknum.

Það kom þó mark stuttu fyrir hálf­leiks­flautið og var það gestanna. Emma Stein­sen Jóns­dóttir átti þá háa sendingu fram völlinn á Jasmín Erlu Inga­dóttur sem skallaði hann inn fyrir beint í hlaupalínuna hjá Bergþóru Sól Ás­munds­dóttur, sem kláraði færið fag­mann­lega. Botn­liðið fór því með eins marks for­ystu inn í hálf­leikinn í Miðgarði.

Síðari hálf­leikurinn fór afar ró­lega af stað og fátt mark­vert sem gerðist þar til á 61. mínútu. Þá sneiddi Snædís María Jörunds­dóttir boltann með höfðinu í fjær hornið eftir fyrir­gjöf frá hægri frá Þóru Maríu Hjalta­dóttur. Allt orðið jafnt.

Fá af­gerandi færi litu dagsins ljós og leikurinn í raun í al­gjörum járnum. Það stefndi því allt í jafn­tefli, þar til á loka­mínútu venju­legs leiktíma. Þá barst sending inn fyrir vörn Stjörnunnar á Thea Rhode sem lyfti boltanum yfir Brid­gette Nico­le Skiba í marki heima­kvenna og endaði boltinn í netinu við mikinn fögnuð gestanna.

At­vik leiksins

Sigur­markið mun mögu­lega reynast Víkingum gríðar­lega mikilvægt í þeirri fall­baráttu sem fram undan er hjá liðinu þegar deildin skiptist nú í tvennt. Thea Rhode kláraði færið afar vel á ögur­stundu.

Stjörnur og skúrkar

Margir leik­menn sem áttu glimrandi leik í Miðgarði í kvöld en hún Bergþóra Sól Ás­munds­dóttir stóð upp úr. Gríðar­lega dug­leg í liði Víkinga og skoraði gott mark í fyrri hálf­leiknum.

Skúrkurinn er ein­beitingar­leysi Stjörnunnar undir lok leiks. Eftir að hafa varist mörgum stungu­sendingum Víkinga í leiknum afar vel þá brást það á ögur­stundu.

Dómarar

Brynjar Þór Elvars­son var fínn í kvöld. Nokkuð öruggur í öllum sínum að­gerðum. Það kom þó upp at­vik undir lok leiksins við vara­manna­bekk Víkinga sem hefði mögu­lega verið hægt að leysa betur, en að sögn Einars Guðna­sonar, þjálfara Víking, þá fékk til að mynda rangur leik­maður spjald í því at­viki.

Stemning og um­gjörð

Vonum að það þurfi ekki að fara margir leikir fram í Miðgarði. Frábært knatt­hús, en ekkert sér­lega áhorf­enda­vænt.

„Virðingar­leysi gagn­vart deildinni“

„Við töpuðum þessum leik og ég er brjálaður yfir því,“ sagði Óskar Smári Haralds­son, þjálfari Stjörnunnar eftir tapið í Miðgarði gegn Víking.

Óskar Smári Haraldsson er þjálfari Stjörnunnar í Bestu deild kvenna.Vísir/Lýður

Óskar Smári var sér­stak­lega ósáttur með fyrri hálf­leikinn.

„Mjög lé­legur af okkar hálfu, vorum daprar, orku­litlar og gæða­litlar. Slakur fyrri hálf­leikur.“

Síðari hálf­leikurinn var svo allt annar að mati Óskars Smára, en sigur­mark leiksins situr í honum.

„Vorum svo með öll tök á leiknum í seinni hálf­leik og það var bara spurning hvenær við myndum skora seinna markið. Það særir mikið þegar að þær sparka 150 sinnum aftur fyrir línuna hjá okkur í leiknum, það var mjög aug­ljóst hvað þær ætluðu að gera í leiknum, það var að komast aftur fyrir okkur. Það var mjög súrt að fá á sig nákvæm­lega eins mörk, sér­stak­lega því ég fór vel yfir það í hálf­leik. Það er súrt þegar sigur­markið er svona. Mér fannst við tölu­vert sterkari í seinni hálf­leik.“

Leikið var í Miðgarði og fannst Óskari Smára það ekki hafa áhrif á gang leiksins eða niður­stöðu hans, þrátt fyrir að Einar Guðna­son, þjálfari Víkinga, hafi verið annarrar skoðunar.

„Nei. Ég sagði það fyrir viðtalið að ég ætlaði að leyfa Einari [þjálfara Víkings] að væla um það, ég held að hann sé ekki vælandi núna. Það var ekki Miðgarði að kenna að við töpuðum hérna í dag, það var okkur sjálfum.“

Besta deildin mun nú skiptast í neðri- og efri hluta eftir leiki kvöldsins. Óskar Smári er ósáttur með hvernig hans lið er að koma inn í skiptinguna, með tvö töp á bakinu.

„Við komum inn í skiptinguna skelfi­lega. Við erum búnar að tapa tveimur leikjum gegn tveimur liðum sem eru í fall­baráttu og takturinn og takturinn ekki góður og orku­stigið lítið á allt of stórum köflum. Við förum inn í skiptinguna á slæmum stað. Við þurfum að breyta hlutum, það er nokkuð ljóst. Við þurfum að fara að sýna okkar rétta and­lit, allt of langir kaflar í dag sem við gerðum það ekki.

„Fárán­legt, gjör­sam­lega glóru­laust“

Óskar Smári var að lokum spurður út í leikjaniðurröðunina í loka­um­ferðinni fyrir skiptinguna, en kollegi hans á hinum bekknum, Einar Guðna­son þjálfari Víkinga, var afar ósáttur í viðtali eftir leik með fyrir­komu­lagið. Óskar Smári er sammála Einari og finnur til með Víkingunum.

„Ég skil hann bara mjög vel. Ef ég væri hann þá væri ég brjálaður. Fárán­legt, gjör­sam­lega glóru­laust. Þetta sýnir áhuga­leysið sem er á kvennaknatt­spyrnu í dag. Þetta er enginn standard. Að spila þessa um­ferð á misjöfnum tímum svo að aðrir geta stillt um liðunum sínum. Þetta er bara fárán­legt. Ég á ekki orð yfir þetta. Þetta sýnir metnaðar- og virðingar­leysi gagn­vart deildinni sem slíkri. Þú myndir aldrei sjá þetta annars staðar.

Ég skil hans gremju mjög vel og hann hefur örugg­lega ekki verið sáttur horfandi á aðra leiki þar sem að lið voru að skipta snemma og breyta sínum liðum út frá því að þau voru örugg eða ekki. Mér finnst þetta ekki í boði og bara ófag­legt. Lið sem spila mis­munandi tímum á mis­munandi stöðum, skil hans gremju mjög vel. Auðvitað á loka­um­ferðin að vera spiluð á sama tíma, að jafnt á að ganga yfir alla.

Við erum í þessum blessaða fót­bolta til að fá jafn­ræði og það er svo sannar­lega ekki það sem Víkingarnir fengu í dag. Komu með bakið upp við vegg á meðan við vorum öruggar í topp sex. Mér finnst þetta á mjög lágu plani hjá KSÍ,“ sagði Óskar Smári að lokum.

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