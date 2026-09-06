FH sigraði Þór/KA 2-1 í 18. umferð Bestu deildar kvenna í dag. Með sigrinum tyllti FH sér á topp deildarinnar eða í það minnsta um stundarsakir.
Fyrir leikinn hafði gengið brösulega hjá FH að ná í góð úrslit en liðið hafði unnið einn leik, tapað tveimur og gert tvö jafntefli í deildinni fyrir þennan leik.
„Leikurinn spilaðist nákvæmlega eins og maður átti von á. Þór/KA lá til baka, lá í lágri blokk og lokaði fyrir rammann. Heilt yfir flott og gott að stöðva blæðinguna,“ sagði Guðni Eiríksson, þjálfari FH, eftir leikinn.
„Þegar andstæðingurinn ver sig svona þétt og bakkar djúpt, þá er ekki völ á svæðum fyrir aftan varnarmennina. Þannig að við þurftum að sýna þolinmæði, láta boltann ganga á milli svæða og reyna að búa til stöður sem við getum sótt inn í og mér fannst við gera það bara nokkuð vel. Þannig að hérna, sannfærandi sigur.“
FH er á toppi deildarinnar eða að minnsta kosti um stundarsakir þar til Breiðablik hefur spilað sinn leik í umferðinni. Breiðablik þarf sigur gegn Þrótti á morgun til þess að komast upp fyrir FH og tylla sér í 1. sætið.
Hvað myndi það þýða fyrir ykkur að enda deildina á toppnum fyrir skiptingu?
„Það myndi þýða að síðasti leikur deildarinnar færi fram á Kaplakrika, það er jákvætt. En svo er það alveg bara þannig að mótið klárast mjög seint og ætli grasið verði ekki orðið handónýtt þegar að sú dagsetning kemur upp. Þannig að það breytir engu hvar við erum þegar deildinni er skipt upp. En við bara tökum því sem verða vill.“
Guðni Eiríksson: „Gott að stöðva blæðinguna“
„Þær eru náttúrulega með ótrúlega þétt lið og það var erfitt að brjóta þær en mér fannst við gera það bara nokkuð vel.“
„Mér fannst við mæta þeim vel í baráttunni og það var bara það sem skildi á milli.“
Gefur það ykkur einhvað auka ef þið náið að klára þetta á toppnum áður en deildinni er skipt upp?
„Bara eins og staðan er núna, þá hugsa ég bara um okkur. Ef við vinnum rest þá gætum við unnið þetta.“
Aðalsteinn Jóhann Friðriksson: