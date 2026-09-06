FH vann 2-1 sigur á Þór/KA í 18. umferð Bestu deildar kvenna í dag. Með sigrinum tyllti FH sér á topp deildarinnar, að minnsta kosti um stundarsakir, en Íslandsmeistarar Breiðabliks eiga enn eftir að leika sinn leik í umferðinni.
Leikurinn byrjaði nokkuð jafnt á milli liðanna en heimakonur náðu fljótlega tökum á leiknum. Liðið hélt vel í boltann og voru þolinmóðar í leit að svæðum á meðan Þór/KA lá lágt og vörðust vel.
Þór/KA braut ísinn á 23. mínútu þegar Amalía Árnadóttir gerði vel á kantinum og kom boltanum fyrir markið. Þar var Erin Flurey ein og yfirgefinn og skallaði hún boltann snyrtilega framhjá Aldísi Guðlaugsdóttur í marki FH.
FH hélt áfram að sækja og uppskar jöfnunarmark á 40. mínútu. Hafrún Birna Helgadóttir lét þá vaða fyrir utan teig eftir útfærða hornspyrnu en boltinn fór í leikmann Þór/KA og þaðan í netið. 1-1 og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Ingibjörg Magnúsdóttir kom FH yfir á 58. mínútu með glæsilegu marki. Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir átti langa sendingu á Ingibjörgu sem tók á móti boltanum með einni snertingu áður en hún sneri boltanum upp í vinstra hornið.
Fleiri urðu mörkin ekki og tyllir FH sér á topp deildarinnar um stundarsakir. Breiðablik getur en endað efstar áður en deildinni er skipt upp en þær eiga leik við Þrótt á morgun 7. september.
Þá er ljóst að Þór/KA endar í neðra hlutanum nú þegar deildinni verður skipt upp þegar umferðin klárast.
Markið hennar Ingibjargar var glæsilegt en hún sneri boltanum upp í vinstri skeytin eftir frábæra sendingu frá Andreu Rún.
Hafrún Birna Helgadóttir og Ingibjörg Magnúsdóttir voru frábærar í liði FH á sitthvorum kantinum.
Frábært fótboltaveður í Kaplakrika og fínasta stemning. Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, sat fyrri hálfleikinn í stúkunni. Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, sat einnig í stúkunni en hann þjálfaði lið Þór/KA síðustu þrjá tímabil áður en hann tók við Þrótti.
Atli Björn E Levy var á flautunni í dag, með honum voru þau Ingibjörg Garðarsdóttir Briem og Elías Baldvinsson.