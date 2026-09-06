Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var hreinskilinn aðpurður um hvernig hann súmmeraði upp frammistöðu síns liðs í 3-1 tapinu gegn ÍA í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld.
„Það vantaði mikið upp á orkustigið hjá KR-liðinu í þessum leik og við komumst eiginlega aldrei í takt við hann. Þetta er líklega slakasta spilamennska okkar í sumar,“ sagði Óskar Hrafn að leik loknum.
„Við vorum undir í návígjum og þeir voru grimmari í alla bolta. Það kann aldrei góðri lukku að stýra þegar þú spilar við Skagamenn. Það kom smá líf í okkur í kringum markið sem við skorum en það var of lítið og það hefði ekki verið sanngjarnt ef við hefðum jafnað og stolið stigi,“ sagði Óskar Hrafn þar að auki.
„Þessi leikur er áminnig um það að við þurfum að hafa fulla orku í liðinu og meiri ákefð ef vel á að fara. Ég þarf líka sjálfur að líta í eigin barm og skoða hvort ég hafi lagt þennan leik nógu vel upp. En svo þýðir ekkert að dvelja of lengi við þennan leik og fara bara að einbeita sér að því að kvitta fyrir hann þegar við mætum þeim næst,“ sagði hann.
„Það er gaman að fá Arnar Frey aftur inn á völlinn þrátt fyrir að það sé auðvitað slæmt að missa Halldór Snæ af velli vegna meiðsla. Innkoma Sigurðar Breka, Matthíasar Björgvins og Fannars var svo líklega fyrir utan endurkomuna hjá Arnari Frey ljósasti punkturinn eftir þennan leik,“ sagði Óskar Hrafn.