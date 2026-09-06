Lárus Orri Sigurðarson, þjálfari ÍA, var kampakátur eftir 3-1 sigur liðsins gegn KR í 22. umferð Bestu-deildar karla í fótbolta í dag.
„Við vorum aggresívir í okkar varnarleik og það þarf svo sannarlega til þess að vinna gott lið eins og KR hefur á að skipa. Við sköpuðum fullt af færum fyrir utan mörkin þrjú sem skoruðum,“ sagði Lárus Orri að leik loknum.
„Við vorum on it frá upphafi til enda leiksins og varnarleikurinn var frábær frá fremsta manni til þess aftasta. Við vorum staðráðnir að spila betur en í síðasta leik og klára það að tryggja okkur í efri hlutanum,“ sagði Lárus Orri enn fremur.
„Viktor sem dæmi gerir mun meira en að skora mörkin þrjú. Hann leiðir pressuna okkar og heldur vel í boltann þegar við erum að byggja upp spil. Við náðum að koma honum í góðar stöður og hann kláraði færin sín vel,“ sagði hann.
„Nú erum við búnir að sjá til þess að vera í topp sex og það er mikill léttur. Félagið og liðið er á réttri leið og þetta er ein staðfesting þess. Við höfum verið að spila vel síðustu vikurnar og höfum unnið fyrir þessu,“ sagði Lárus um stöðu mála.