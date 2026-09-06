Kjörstöðum hefur verið lokað í Saxlandi-Anholt og miðað við fyrstu útgönguspár lítur allt út fyrir að það stefni í stórsigur fjarhægriflokksins AfD.
Miðað við kannanir var flokkurinn að mælast með um 40 prósenta fylgi en útgönguspár segja að flokkurinn muni sigra með um 44 prósent atkvæða. Flokkurinn tvöfaldar því fylgi sitt.
Fréttastofa Breska ríkisútvarpsins greinir frá þessu.
Straumhvörf gætu orðið í sambandsríkinu og pólitísku landslagi Þjóðverja í kjölfar kosninganna. Aðrir flokkar hafa útilokað samstarf við flokkinn sem er talinn umdeildur bæði innan sem utan landsteina Þýskalands.
Ekki er talið útilokað að flokkurinn tryggi sér hreinan meirihluta á þingi sambandsríkisins í austurhluta landsins. Það yrði í fyrsta skipti síðan að fjarhægriflokkur væri í meirihluta í sambandsríki í Þýskalandi frá seinni heimstyrjöldinni.
Kristilegir demókratar hafa farið með stjórn í Saxlandi-Anhalt frá árinu 2002 en þeir mælast með 18,5 prósenta fylgi í spám og helmingar þar með fylgi sitt frá síðustu kosningum í ríkinu. Endanleg niðurstaða mun liggja fyrir í nótt.