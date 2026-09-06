Íbúar Saxlands-Anhalt í Þýskalandi ganga til kosninga í dag en kjörstaðir voru opnaðir klukkan átta að staðartíma. Straumhvörf gætu orðið í sambandsríkinu og pólitísku landslagi Þjóðverja í kjölfar kosninganna.
Reiknað er með að AfD-flokkurinn muni vinna stórsigur í kosningunum en kannanir hafa bent til að flokkurinn hafi um 41 prósenta fylgi eftir því sem kemur fram í frétt dagblaðsins Guardian.
Aðrir flokkar hafa útilokað samstarf við fjarhægriflokkinn sem er talinn umdeildur bæði innan sem utan landsteina Þýskalands en ekki er talið útilokað að flokkurinn tryggi sér hreinan meirihluta á þingi sambandsríkisins í austurhluta landsins en það yrði í fyrsta skipti frá seinni heimsstyrjöldinni sem fjarhægri íhaldsflokkur gerir slíkt.
Kjörstöðum verður lokað klukkan sex að staðartíma í dag en búast má við útgönguspá skömmu seinna sem varpi ljósi á framtíð sambandsríkisins. Í sambandsríkinu búa um tvær milljónir manns, þar af 1,7 milljónir sem hafa kjörgengi í kosningunum.
AfD er popúlískur þjóðernisflokkur sem er afar mótfallinn straumi innflytjenda til landsins og hefur lýst efasemdum við stuðning Þjóðverja við Úkraínu. Ulrich Sigmund, leiðir lista AfD í Saxlandi-Anhalt, en hann hefur heitið því að láta vísa á brott öllum „óreglulegum innflytjendum“ um leið og hann kemst til valda.