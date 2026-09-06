Margrét Þórhildur II Danadrottning hefur verið lögð inn á sjúkrahús. Hún hafði fundið fyrir vanlíðan samkvæmt upplýsingum frá konungsfjölskyldunni.
Danska ríkisútvarpið greinir frá þessu. Þar kemur fram að blóðtappi hafi fundist í mjöð.
Samkvæmt konungshirðinni er líðan drottningarinnar með ágætum. Hún beri sig vel miðað við aðstæður. Drottningin missir því að útför Haralds Noregskonungs sem lést þann 28. ágúst. Útförin fer fram á miðvikudag.
Margrét hefur þó nokkru sinnum verið lögð inn á sjúkrahús en síðast var hún einnig lögð inn þann 25. maí eftir að sneiðmyndataka leiddi í ljós mikla blóðsöfnun á mjaðmasvæðinu. Um var að ræða afleiðingu falls. Hún var útskrifuð fimm dögum síðar.
Drottningin lagðist einnig inn á sjúkrahús þann fjórtánda maí eftir að hafa fengið fyrir hjartað. Þá gekkst hún undir hjartaþræðingu og var útskrifuð af Ríkissjúkrahúsinu í Kaupmannahöfn sex dögum síðar.
Margrét Þórhildur tilkynnti, Dönum til mikillar undrunar, í áramótaávarpi sínu árið 2023 að hún hygðist stíga til hliðar sem drottning. Friðrik sonur hennar tók í kjölfarið við krúnunni þann fjórtánda janúar 2024 og varð Friðrik X.
Margrét Þórhildur er 86 ára gömul en tekur enn virkan þátt í opinberu lífi og sinnir áhugamálum sínum af krafti. Ólíkt mörgum öðrum konungbornum þjóðhöfðingjum hefur hún oft leift persónuleika sínum að skína í gegn í embættisverkum sínum og hefur fyrir vikið notið fádæma vinsælda meðan dönsku þjóðarinnar.